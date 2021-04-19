Узнав правду, женщина не смогла простить супруга

Первая супруга покойного Леонида Борткевича Ольга Шумакова вспомнила о его обмане. Откровения женщины прозвучали в эфире передачи "Звезды сошлись".

Как-то раз Шумакова отправилась отдыхать вместе с сыном Алексеем. Сам солист "Песняров" не составил компании жене и наследнику. Подруга Ольги сообщила ей, что Борткевич периодически появляется в аэропорту с какой-то женщиной. Как позже выяснилось, ею оказалась гимнастка Ольга Корбут.

Супруга Леонида Леонидовича приняла решение досрочно закончить отпуск. Вместе с ребенком она вернулась домой. Там Ольгу ждал неприятный сюрприз.

"Смотрю – стоит женщина. Я не узнала, что это Корбут", – отметила она.

Гимнастка вела себя как хозяйка – на ней были надеты тапочки Шумаковой, в ванной сушилось ее белье, а на кухне варилась картошка. В тот момент артиста еще не было дома.

Когда Боркевич появился, он поспешил оправдаться перед женой. Певец заявил, что Ольга – это его коллега по работе.

"Я поверила, как идиотка", – призналась женщина.

В итоге Корбут прожила под одной крышей с Шумаковой еще три дня. Леонид Леонидович и его любовница поддерживали версию с рабочими отношениями настолько хорошо, что супруга звезды ни о чем не догадывалась.

Через некоторое время обман Борткевича раскрылся. Ольга не смогла простить супруга и подала на развод спустя пять лет брака. Вскоре артист женился на Корбут.

Напомним, Леонида Борткевича не стало 13 апреля этого года. Причиной трагедии стал сахарный диабет. 15 апреля состоялись похороны знаменитости.