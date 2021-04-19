Актриса рассказала, что обсуждала эту тему с бывшей женой "мажора"

Дарья Мороз прокомментировала слухи о романе с Павлом Прилучным. Отношения актерам начали приписывать после того, как они вместе снялись в сериале "Преступление".

Мороз и Прилучному достались роли напарников-следователей, которые не могли разобраться в своих чувствах. После выхода картины на экраны зрители начали думать, что и в жизни знаменитостей связывают не только рабочие отношения.

В эфире передачи "Судьба человека" Дарья призналась – ей нравится тема слухов. Звезда сериала "Содержанки" добавила, что она дружит с бывшей женой Павла Агатой Муцениеце.

"В свое время смеялись долго над этими слухами. Пашка – классный, человек с юмором", – отметила артистка.

Напомним, в феврале 2020 года Прилучный и Муцениеце объявили о разводе. Спустя некоторое время Павла заподозрили в романе с актрисой из ситкома "Папины дочки" Мирославой Карпович. Сначала возлюбленные тщательно скрывали свои отношения, но позже стали вместе выходить в свет.

У актера имеется двое детей от Агаты – Тимофей и Мия. "Мажор" часто проводит время с наследниками, несмотря на то, что они остались жить с матерью.

Ранее появилась информация о том, что Прилучный подогрел слухи о романе с Карпович. Актер поделился снимком, на котором была изображена Мирослава.