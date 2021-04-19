Продюсер объяснила, почему грудничок остался дома

Несколько дней назад Яна Рудковская отправилась отдыхать на Мальдивы. Компанию продюсеру составили ее супруг Евгений Плющенко, старший сын Александр, а также мать Светлана Николаевна. Что касается младшего наследника знаменитости Арсения, то он остался в Москве с няней и дедушкой. Такое решение вызвало недоумение у интернет-пользователей.

Рудковская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с Плющенко и Гном Гномычем. Семья сидит за столом, наслаждаясь вкусной едой и долгожданным отпуском. Под снимком Яна объяснила, почему они не взяли с собой младшего сына.

"Я считаю, что брать 6-месячного малыша в 9-часовой перелет, в другую страну, в такое смутное время <...> – это того не стоит", – написала продюсер.

Она добавила, что поездка обернулась бы для ребенка стрессом, а не радостью. Поэтому было принято решение не вырывать малыша из привычной обстановки. Однако не всех подписчиков Яны удовлетворили ее оправдания.

"Малышу нужны мама и папа, а не круглосуточная няня", "Ребенка походу не для себя родили", "А без мамы любимой для малыша не стресс оставаться с какой-то няней?" – прокомментировали пользователи Сети.

Но все-таки большинство поддержало позицию Рудковской. Многие согласились, что мучить ребенка переездами и другим климатом крайне неразумно. Также кто-то обратил внимание на следующий факт – на Мальдивах якобы нет "адекватного здравоохранения", поэтому брать с собой грудничка опасно.

Ранее Рудковская поделилась своей версией, кто скрывается за маской Змеи в популярном музыкальном шоу на НТВ.