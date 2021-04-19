Телеведущий показал первый документ наследника

26 марта Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова подарила ему сына. Некоторое время бывший избранник Жанны Фриске скрывал имя ребенка, однако в итоге сдался.

Шепелев опубликовал анимированную фотографию на своей странице в "Инстаграм". На снимке запечатлен документ, подтверждающий присвоение малышу определенных личных данных. Судя по нему, новорожденному дали имя Тихон.

Поклонники звезды передачи "Ты как я" порадовались за появление в семье Тихона Дмитриевича.

"Прекрасное имя))) Два братика – Платон и Тихон", "Поздравляю от всего сердца", "Имя волшебное!", – написали комментаторы.

Но не все оценили того факта, что Дмитрий и Екатерина присвоили ребенку именно это имя.

По словам одного из интернет-пользователей, лингвисты советуют подбирать мальчикам такие имена, которые содержат букву "Р". Якобы это придает характеру будущего защитника твердость.

"Тихон, а как сократить имя – ТИША? Мужчина – ТИША..." – отметил подписчик, указывая на неблагозвучность.

А кто-то задался вопросом, почему многие начали присваивать детям древнерусские "обозначения". Однако Шепелев не стал ни с кем спорить и доказывать свою точку зрения.

Напомним, у телеведущего также есть сын Платон от покойной Жанны Фриске. После смерти певицы мальчик остался жить с отцом. Примечательно, что возлюбленная Дмитрия Екатерина тоже имеет ребенка от прошлых отношений – дочь Ладу. Дети быстро нашли общий язык и подружились.

Ранее Шепелев поделился фото с дня рождения сына от исполнительницы хита "А на море белый песок".