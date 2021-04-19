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26 марта Дмитрий Шепелев стал отцом во второй раз. Возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова подарила ему сына. Некоторое время бывший избранник Жанны Фриске скрывал имя ребенка, однако в итоге сдался.
Шепелев опубликовал анимированную фотографию на своей странице в "Инстаграм". На снимке запечатлен документ, подтверждающий присвоение малышу определенных личных данных. Судя по нему, новорожденному дали имя Тихон.
Поклонники звезды передачи "Ты как я" порадовались за появление в семье Тихона Дмитриевича.
"Прекрасное имя))) Два братика – Платон и Тихон", "Поздравляю от всего сердца", "Имя волшебное!", – написали комментаторы.
Но не все оценили того факта, что Дмитрий и Екатерина присвоили ребенку именно это имя.
По словам одного из интернет-пользователей, лингвисты советуют подбирать мальчикам такие имена, которые содержат букву "Р". Якобы это придает характеру будущего защитника твердость.
"Тихон, а как сократить имя – ТИША? Мужчина – ТИША..." – отметил подписчик, указывая на неблагозвучность.
А кто-то задался вопросом, почему многие начали присваивать детям древнерусские "обозначения". Однако Шепелев не стал ни с кем спорить и доказывать свою точку зрения.
Напомним, у телеведущего также есть сын Платон от покойной Жанны Фриске. После смерти певицы мальчик остался жить с отцом. Примечательно, что возлюбленная Дмитрия Екатерина тоже имеет ребенка от прошлых отношений – дочь Ладу. Дети быстро нашли общий язык и подружились.
Ранее Шепелев поделился фото с дня рождения сына от исполнительницы хита "А на море белый песок".
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