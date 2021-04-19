Отпрыск королевской семьи еще не решил, когда улетит в США

Принц Гарри пока не вернется к беременной Меган. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией при дворе Елизаветы II.

Отпрыск королевской семьи еще не решил, когда улетит обратно в Америку. Билет он забронировал, но дата пока открыта, значит его жена и маленький сын пока останутся вдвоем, пишет The Sun.

Внук Елизаветы II может отложить свое возвращение в Лос-Анджелес и задержаться в Лондоне. Есть вероятность, что он останется на юбилей бабушки, которой 21 апреля исполнится 95 лет.

Об этом заговорили при дворе сразу после беседы Гарри с братом Уильямом в Виндзорском замке – спустя два часа после похорон деда они встретились с отцом.

Кроме того, герцог Сассекский собирается побывать в Британии летом. Следовательно, оба принца будут на открытии статуи принцессы Дианы в Кенсингтонском дворце.

Это событие, как ожидают, пройдет 1 июля. Братья планирую вместе отметить 60-летие со дня рождения матери, и, возможно, все это окончательно восстановит добрые взаимоотношения в королевской семье, предполагает то же издание.

В субботу, 17 апреля прошла церемония прощания с мужем королевы Великобритании. Принца Филиппа смогли проводить в последний путь только 30 человек, остальные наблюдали за погребением герцога Эдинбургского онлайн.

Ранее принц Гарри впервые с момента ссоры поговорил по телефону с принцем Уильямом. Он больше года не общался с братом, так как тот не принял его решения сложить с себя королевские обязанности и покинуть Великобританию.