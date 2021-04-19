16-летний сын Золотухина пошел по его стопам

16-летний сын Золотухина пошел по его стопам
Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наследнику актера досталась главная роль в спектакле

Сын Валерия Золотухина Иван решил продолжить дело покойного отца. 16-летний подросток получил главную роль в спектакле "История одного городка".

Напомним, Иван родился от актрисы Ирины Линдт. Когда Валерий Сергеевич еще состоял в браке со скрипачкой Тамарой Владимировной, он влюбился в начинающую звезду.

По словам Линдт, их знакомство произошло тогда, когда она только устроилась на работу в театр на Таганке. Около двух лет Золотухин ухаживал за дамой сердца.

В 2004 году Линдт подарила звезде кинокартины "Ночной дозор" сына. Артист не мог нарадоваться появлению наследника.

Однако этой идиллии наступил конец. В 2013 году, когда Ивану было всего восемь лет, Валерия Сергеевича не стало. Некоторое время актер боролся с раком головного мозга.

Ирина заявила, что до конца жизни будет любить только Золотухина. Так и вышло – на данный момент 47-летняя актриса одинока. Всю любовь и внимание она вложила в наследника.

Иван принял решение пойти по стопам покойного родителя. В 12 лет мальчик дебютировал в кино, сыграв в фильме-трилогии "Eins, Zwei, Drei".

Примечательно, что пока подросток учится в обычной школе. Он ходит в 10 класс и осваивает социально-экономические науки. Параллельно Иван трудится в театральном центре "Премьера" под руководством своей матери, передает "Экспресс Газета".

Ранее "Утро.ру" рассказало, кто из знаменитостей умер после съемок в известных кинокартинах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Британии придумали новый способ борьбы с "враждебными" Россией и Китаем

Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении

МВД Чехии обвинило Россию в заговоре против бизнесмена из Болгарии

В органах заявили, что имеют достаточно оснований для доказательств "причастности" Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей