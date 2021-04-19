Наследнику актера досталась главная роль в спектакле

Сын Валерия Золотухина Иван решил продолжить дело покойного отца. 16-летний подросток получил главную роль в спектакле "История одного городка".

Напомним, Иван родился от актрисы Ирины Линдт. Когда Валерий Сергеевич еще состоял в браке со скрипачкой Тамарой Владимировной, он влюбился в начинающую звезду.

По словам Линдт, их знакомство произошло тогда, когда она только устроилась на работу в театр на Таганке. Около двух лет Золотухин ухаживал за дамой сердца.

В 2004 году Линдт подарила звезде кинокартины "Ночной дозор" сына. Артист не мог нарадоваться появлению наследника.

Однако этой идиллии наступил конец. В 2013 году, когда Ивану было всего восемь лет, Валерия Сергеевича не стало. Некоторое время актер боролся с раком головного мозга.

Ирина заявила, что до конца жизни будет любить только Золотухина. Так и вышло – на данный момент 47-летняя актриса одинока. Всю любовь и внимание она вложила в наследника.

Иван принял решение пойти по стопам покойного родителя. В 12 лет мальчик дебютировал в кино, сыграв в фильме-трилогии "Eins, Zwei, Drei".

Примечательно, что пока подросток учится в обычной школе. Он ходит в 10 класс и осваивает социально-экономические науки. Параллельно Иван трудится в театральном центре "Премьера" под руководством своей матери, передает "Экспресс Газета".

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