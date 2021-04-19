Экс-солистка "Девчат" рассказала о последствиях концерта в Припяти

Экс-солистка "Девчат" рассказала о последствиях концерта в Припяти
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Женский коллектив решил искупаться в местной реке через несколько дней после трагедии

Популярная советская исполнительница Надежда Добрикова, выступавшая в коллективе "Девчата", рассказала о том, каким образом выступление в Припяти после катастрофы на ЧАЭС отразилось на здоровье всех участниц. Концерт группы состоялся 1 мая – всего через несколько дней после трагедии.

Так, участницы решили 1 мая искупаться в реке – стояла жаркая погода. Надежда призналась, что не умела плавать, поэтому решила не лезть. Однако все девушки, оказавшиеся в воде, увидели странные разводы. Никто, правда, так и не сказал, что река заражена.

Артистки даже заметили у берега людей в защитных костюмах, однако подумали, что происходит какое-то шоу. О катастрофе стало известно лишь 3 мая. 

"Подумали, может маскарад какой-то. И только 3 мая нам все сказали", – рассказала Добрикова в эфире телепередачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

В скором времени всему звездному составу не посчастливилось: у самой Надежды образовалась шишка в районе предплечья. Беременная в тот момент Галина Градская родила позднее дочку, у которой были серьезные проблемы с сердцем, а у Любови Дегтяревой диагностировали рак.

Не так давно ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили фильм российского режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", который вышел в отечественный прокат.

В апреле стало известно о смерти известного британского киноактера Пола Риттера, который ушел из жизни в возрасте 55 лет из-за раковой опухоли в головном мозге. Артист исполнил в сериале "Чернобыль" роль Анатолия Дятлова, заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС во время катастрофы.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

В Британии придумали новый способ борьбы с "враждебными" Россией и Китаем

Премьер-министр намерен воспользоваться речью королевы, чтобы объявить о своем решении

МВД Чехии обвинило Россию в заговоре против бизнесмена из Болгарии

В органах заявили, что имеют достаточно оснований для доказательств "причастности" Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей