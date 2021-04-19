Женский коллектив решил искупаться в местной реке через несколько дней после трагедии

Популярная советская исполнительница Надежда Добрикова, выступавшая в коллективе "Девчата", рассказала о том, каким образом выступление в Припяти после катастрофы на ЧАЭС отразилось на здоровье всех участниц. Концерт группы состоялся 1 мая – всего через несколько дней после трагедии.

Так, участницы решили 1 мая искупаться в реке – стояла жаркая погода. Надежда призналась, что не умела плавать, поэтому решила не лезть. Однако все девушки, оказавшиеся в воде, увидели странные разводы. Никто, правда, так и не сказал, что река заражена.

Артистки даже заметили у берега людей в защитных костюмах, однако подумали, что происходит какое-то шоу. О катастрофе стало известно лишь 3 мая.

"Подумали, может маскарад какой-то. И только 3 мая нам все сказали", – рассказала Добрикова в эфире телепередачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.



В скором времени всему звездному составу не посчастливилось: у самой Надежды образовалась шишка в районе предплечья. Беременная в тот момент Галина Градская родила позднее дочку, у которой были серьезные проблемы с сердцем, а у Любови Дегтяревой диагностировали рак.

Не так давно ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС оценили фильм российского режиссера Данилы Козловского "Чернобыль", который вышел в отечественный прокат.

В апреле стало известно о смерти известного британского киноактера Пола Риттера, который ушел из жизни в возрасте 55 лет из-за раковой опухоли в головном мозге. Артист исполнил в сериале "Чернобыль" роль Анатолия Дятлова, заместителя главного инженера по эксплуатации 2-й очереди Чернобыльской АЭС во время катастрофы.