Юморист заявил, что не хочет быть похожим на артиста

На днях Станислав Садальский сделал процедуры по омоложению лица. Об этом знаменитость сообщила в личном микроблоге. Некоторые осудили юмориста за вмешательства в естественную внешность.

Один из пользователей уточнил, зачем мужчинам нужны подобные процедуры. Ответ Садальского затронул ведущего Первого канала Юрия Николаева.

"Это элемент профессии! Не надо быть как Юрий Николаев в бородавках старческих и родинках", – отметил артист.

Эти слова взбесили подписчиков. Дело в том, что телеведущий уже несколько лет борется с раком. Многие заступились за звезду "Первого" и призвали Станислава перестать оскорблять коллег без повода, передает "Общественная Служба Новостей".

Ранее Садальский высказался о смерти актера Олега Марусева.