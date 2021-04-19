Инцидент произошел в прямом эфире

19 апреля популярной передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" исполняется 10 лет. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в "Инстаграм", опубликовав праздничное видео с участием своих коллег – Бориса Корчевникова и Михаила Зеленского.

На записи все трое стоят в ряд. При этом звезда передачи "Судьба человека" и бывший ведущий "Вестей" держат в руках яркий торт.

"Мы начинаем новую жизнь и вспоминаем все лучшее, что было за эти 10 лет", – произнес радостный Малахов.

Затем Зеленский со словами "Как же давно мы мечтали это сделать" повернулся к Андрею и вместе с Корчевниковым "впечатал" тарелку с лакомством в лицо журналиста. Это действие вызвало бурную реакцию у сидящих в студии зрителей.

Пользователи Сети эмоционально прокомментировали увиденное. Многие отметили, что Малахов, Корчевников и Зеленский – это самые харизматичные ведущие на российском телевидении.

"Лучшие!!!", "Андрей, мне жаль костюмчик, конечно. Вас с юбилеем, вы у нас самые любимые", "Молодцы, смех продлевает жизнь", "Талантливые парни. Начало смелое", "Неожиданно", – написали подписчики.

Напомним, Зеленский был ведущим "Прямого эфира" с 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года. Затем на его место пришел Борис Корчевников. В этой должности он проработал до августа 2017 года, после чего его сменил Андрей Малахов.

Ранее появилась информация о том, что Малахов остался без прописки в Москве.