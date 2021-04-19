Корчевников и Зеленский влепили Малахову торт в лицо - видео

Корчевников и Зеленский влепили Малахову торт в лицо - видео
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент произошел в прямом эфире

19 апреля популярной передаче Андрея Малахова "Прямой эфир" исполняется 10 лет. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в "Инстаграм", опубликовав праздничное видео с участием своих коллег – Бориса Корчевникова и Михаила Зеленского.

На записи все трое стоят в ряд. При этом звезда передачи "Судьба человека" и бывший ведущий "Вестей" держат в руках яркий торт.

"Мы начинаем новую жизнь и вспоминаем все лучшее, что было за эти 10 лет", – произнес радостный Малахов.

Затем Зеленский со словами "Как же давно мы мечтали это сделать" повернулся к Андрею и вместе с Корчевниковым "впечатал" тарелку с лакомством в лицо журналиста. Это действие вызвало бурную реакцию у сидящих в студии зрителей.

Пользователи Сети эмоционально прокомментировали увиденное. Многие отметили, что Малахов, Корчевников и Зеленский – это самые харизматичные ведущие на российском телевидении.

"Лучшие!!!", "Андрей, мне жаль костюмчик, конечно. Вас с юбилеем, вы у нас самые любимые", "Молодцы, смех продлевает жизнь", "Талантливые парни. Начало смелое", "Неожиданно", – написали подписчики. 

Напомним, Зеленский был ведущим "Прямого эфира" с 4 апреля 2011 по 30 апреля 2013 года. Затем на его место пришел Борис Корчевников. В этой должности он проработал до августа 2017 года, после чего его сменил Андрей Малахов.

Ранее появилась информация о том, что Малахов остался без прописки в Москве. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Тор
Пожаловаться Ответить
А чего не в задницу ? Еще прикольнее было бы. И андрюшина задница довольна.
1
новости партнеров
По теме

Как "слону дробина": самые грозные санкции США не впечатлили РФ

Рестрикции оставляют множество лазеек, позволяющих продолжать работу с российским госдолгом

МВД Чехии обвинило Россию в заговоре против бизнесмена из Болгарии

В органах заявили, что имеют достаточно оснований для доказательств "причастности" Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей