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На личной инстаграм-странице Гарик Харламов опубликовал видео одного из старых выступлений Иосифа Кобзона. Звучащие в песне строчки точно отразили затруднительную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.
Надпись в начале записи гласит, что в 1978 году Иосиф Давыдович предсказал запрет на авиасообщение с Турцией и Танзанией. Кобзон исполнил песню "Летят перелетные птицы", слова для которой написал Михаил Исаковский.
"А я остаюся с тобою, родная моя сторона! Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна", – исполнил артист.
Удивительно, что спетый знаменитостью куплет действительно отражает нынешнее положение дел в России и за ее пределами. Именно поэтому композицию Кобзона назвали пророческой.
"Иосиф – Ванга", "Как знал!", "Как в воду глядел", "Накаркал", "А он был тот еще Нострадамус", "Слушайте больше советскую эстраду и узнаете настоящее", – высказались подписчики Харламова.
Некоторые в большей степени обратили внимание на певческий талант покойного певца. Пользователи Сети почтили его память добрым словом.
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