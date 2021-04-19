Харламов поделился "предсказанием" Кобзона о закрытии Турции и Танзании

Харламов поделился "предсказанием" Кобзона о закрытии Турции и Танзании
Гарик Харламов. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Покойного певца сравнили с Нострадамусом

На личной инстаграм-странице Гарик Харламов опубликовал видео одного из старых выступлений Иосифа Кобзона. Звучащие в песне строчки точно отразили затруднительную ситуацию, вызванную пандемией COVID-19.

Надпись в начале записи гласит, что в 1978 году Иосиф Давыдович предсказал запрет на авиасообщение с Турцией и Танзанией. Кобзон исполнил песню "Летят перелетные птицы", слова для которой написал Михаил Исаковский.

"А я остаюся с тобою, родная моя сторона! Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна", – исполнил артист.

Удивительно, что спетый знаменитостью куплет действительно отражает нынешнее положение дел в России и за ее пределами. Именно поэтому композицию Кобзона назвали пророческой.

"Иосиф – Ванга", "Как знал!", "Как в воду глядел", "Накаркал", "А он был тот еще Нострадамус", "Слушайте больше советскую эстраду и узнаете настоящее", – высказались подписчики Харламова.

Некоторые в большей степени обратили внимание на певческий талант покойного певца. Пользователи Сети почтили его память добрым словом.

Ранее бывшая жена звезды Comedy Club Кристина Асмус рассказала о его сильной обиде. Напомним, супруги объявили о разводе в 2020 году. У них осталась общая дочь Анастасия, которая живет с матерью. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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