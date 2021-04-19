Народу понадобилось время, чтобы разглядеть профессионализм журналистки

В начале текущего года зрители активно возмущались переменам в составе телеведущих в шоу "Время покажет". Любители передачи требовали убрать с экранов Олесю Лосеву, которая якобы вела себя слишком дерзко и раскованно. Журналистку тут же окрестили "крикливой дамой" с низким уровнем интеллекта. Однако спустя время телеведущая все-таки смогла завоевать доверие и любовь зрителей.

Сейчас под выпусками, которые ведут Лосева и ее коллега Анатолий Кузичев, в основном положительные комментарии. А те черты характера журналистки, которые в начале раздражали поклонников "Время покажет", сейчас вызывают у зрителей восторг.

"Лосева прекрасна!", "В этой студии самая умная – это женщина. Она зрит в корень", "Анатолий и Олеся! Ребята – вы МОЩНЫЙ тандем!", "Олеся, правильно делаете, что жестко закрываете рот украинским негодяям", "Анатолий и Олеся отличные ведущие",

– пишут пользователи Сети.

В комментариях к публикациям Олеси в социальных сетях тоже только положительные отзывы. Поклонники называют журналистку талантливой телеведущей, которая всегда говорит четко и по делу.

А коллеге Лосевой, Екатерине Стриженовой, повезло меньше. Телеведущая, которая ведет передачу с 2014 года, похоже, так и не смогла добиться расположения зрителей.

Не так давно соведущая Артема Шейнина упала прямо в эфире шоу, поэтому сейчас находится на больничном. Однако по комментариям в Сети становится ясно, что телезрители не очень жаждут ее возвращения в эфир, а некоторые из них и вовсе предложили Стриженовой покинуть "Время покажет", объяснив это тем, что политические передачи – не ее формат.