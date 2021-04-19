С такой инициативой выступил Андрей Разин

Чем ближе финал, тем интереснее смотреть нашумевшее шоу "Маска" на телеканале НТВ. В последнем выпуске жюри разоблачили солиста группы "Иванушки International" Кирилла Туриченко, который выступал под маской Носорога. Многие поклонники шоу были разочарованы таким решением судей. За артиста вступился и Андрей Разин.

Продюсер посвятил Туриченко пост в своем "Инстаграме", разделив негодование поклонников. Разина расстроил тот факт, что Носорог не дошел до финала. По его словам, "Маска" позволила продюсеру по-новому взглянуть на "Иванушку", поскольку подобной подачи и вокала он не встречал, похоже, никогда.

"Вообще, я считаю, что нашим музыкальным менеджерам на телевидении нужно к нему присмотреться и в следующем году послать его на Евровидение от России",

– предложил Разин, выразив уверенность, что Туриченко "страну не подведет" и выступит не хуже Димы Билана, который в 2008 году занял на песенном конкурсе первое место.

Подписчики продюсера, кстати, поддержали инициативу, отметив, что Разин "бьет в точку", назвав самого Носорога певцом мирового масштаба.

Продюсер "Ласкового мая" также добавил, что с уходом Кирилла шоу смотреть перестанет, потому что больше не видит этом смысла.

Многие зрители, кстати, тоже были недовольны уходом Носорога из "Маски". Поклонники тут же начали требовать вручить Туриченко хотя бы приз зрительских симпатий.