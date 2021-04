Артист поделился солнечными фотографиями с поклонниками

Недавно популярного композитора Игоря Николаева удостоили почетного звания народного артиста России. Такое знаменательное событие звездное семейство знаменитости решило отметить за рубежом. Игорь вместе с супругой Юлией и дочерью Вероникой отправились на теплые берега Дубая.



Теперь композитор регулярно выкладывает видео и фотографии с семейного отдыха. На одном из снимков Николаев вместе с супругой позирует на фоне одного из символов этого арабского курорта, так называемого отеля-парусника. Влюбленные бороздят морские просторы на частной яхте.

"Вечер на рейде. Споем, друзья?" – подписал яркий кадр композитор.

На другой публикации Николаев предстал за роялем. Музыкант исполнил композицию из фильма "Say it in Russian".

Поклонникам было весьма по душе полюбоваться на семейную идиллию знаменитого певца. Пользователи Сети засыпали Николая и Юлию комплиментами и пожелали им оставаться такими же счастливыми.



"Прекрасная пара! Выглядите потрясающе!", "Люблю вас! Классное фото! Хорошего отдыха!", "Красивая пара. Счастливой жизни вам ребята", "Вау, какая красота! Очень приятно видеть Вас счастливыми и любимыми!", "Игорь с каждым разом молодеет", "Вы самая талантливая, интеллигентная пара. На вас приятно смотреть и приятно слушать. Игорю повезло с Юленькой, а Юленьке с Игорем", – умиляются фанаты.

К слову, на отдыхе композитора застало большое горе. Из жизни ушел солист ВИА "Песняры" Леонид Борткевич. Для Николаева это была серьезная утрата, так как он крепко дружил с артистом.