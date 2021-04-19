Андрееву хотят уволить с "Первого" после резких слов о Голиковой

Андрееву хотят уволить с "Первого" после резких слов о Голиковой
Екатерина Андреева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/ www.globallookpress.com
Пока руководство телеканала ограничилось лишь выговором

Несколько дней назад Екатерина Андреева, которая никак не могла вернуться в Россию после путешествия, резко высказалась в адрес Татьяны Голиковой. Мол, вице-премьер обещала, что всех россиян вывезут из Турции, но обманула. 

В итоге рейс отменили, когда у едва ли не главного лица Первого канала были уже посадочные талоны на руках. По ее словам, вернуться в родную Москву ей помог Бог. 

Только зрителей смутил один нюанс. Когда Андреева снова вернулась к работе, она начала говорить совершенно обратное. Якобы все хорошо, россияне спокойно могут покинуть неожиданно закрытую Турцию. В Сети тут же предположили, что делает это телеведущая, чтобы не потерять работу, а кто-то и вовсе заявил, что за правда-матку Андрееву "с канала попрут", пишет "Собеседник". 

Другие же посоветовали журналистке определиться: или гневные посты в социальных сетях, или все-таки место телеведущей на Первом канале. Андреевой мягко намекнули, что такое поведение для чуть ли не главной телеведущей страны непозволительно, поэтому особенно разочарованные зрители предложили Константину Эрнсту убрать журналистку из эфира. 

Но пока Андреева ограничилась лишь замечанием. Руководство телеканала попросило телеведущую в будущем быть аккуратнее в своих высказываниях, но ни о каком увольнении речи точно не шло. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость209794
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Её уже давно надо было убрать. Там место журналистам. Информацию представляет бездушно- как робот, но кому то она нужна на канале
Гость алекс
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Белобрысая Ведьма-Арбидол столько врет, что все привыкли...
Гость 34567
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Как в этой по....ой стране врут ! Все ! Просто врут .
%рен90%0лен
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за крепкое увы словцо,могут в натуре дать в лицо !!!! в"демократических странах"уволят за такие слова без всяческих вылат !!!
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