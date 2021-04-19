21 год спустя: что стало с актерами из фильма "ДМБ"

Петр Коршунков. Кадр из &#34;Морозова&#34; (2017) Станислав Дужников. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Кадр из фильма &#34;Каменская-3&#34; (2003) Кадр из фильма &#34;ДМБ&#34; (2000) Кадр из фильма &#34;Цезарь&#34;
Для некоторых артистов роль в популярной комедии стала главной в карьере

В 2000 году состоялась премьера фильма "ДМБ", которая рассказывала о судьбе трех парней, которые по разным причинам оказались в армии. История Пули, Бомбы и Штыка тут же нашла отклик в сердцах зрителей, которые сразу разобрали киноленту на цитаты. Для некоторых актеров "ДМБ" стал стартовой площадкой, а для других фильм так и остался главным в карьере. 

Петр Коршунков

Петр Коршунков. Кадр из "Морозова" (2017)

Актер стал известен благодаря роли Пули. Именно Гена Бобков был рассказчиком этой увлекательной истории. 

Однако после выхода "ДМБ" Коршунков снялся лишь в продолжениях картины, а после почти исчез с экранов. Изредка артист появлялся в эпизодических ролях, поэтому роль Пули стала для него самой удачной. 

В 2009 году он был задержан с поличным при сбыте запрещенных веществ и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Позже он снова вернулся в мир кино. Последний раз он сыграл инфицированного в сериале "Эпидемия".

Станислав Дужников

Станислав Дужников. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Дужникову повезло гораздо больше, чем его партнеру по съемочной площадке. Именно роль Толи Пистемеева по прозвищу Бомба сделала его узнаваемым. Сейчас Станислава знает вся страна. И все это благодаря сериалу "Воронины", где он исполнил роль Лени. 

Появлялся актер и в полнометражных картинах. Например, в фильмах "Метро", "Турецкий гамбит", "Параграф 78". 

Михаил Петровский

Кадр из фильма "Каменская-3" (2003)

Штык стал единственным из троицы, кто не стал сниматься в продолжениях "ДМБ". Сейчас список его фильмографии насчитывает всего 10 фильмов, а последняя картина с его участием вышла на экраны аж в 2004 году. 

Все дело в том, что Петровский решил связать свою жизнь с автомобилями и журналистикой. Сейчас актер ведет свой авторский блог, в котором рассказывает об интересных новостях в автомобильной отрасли.

Роман Качанов

Кадр из фильма "ДМБ" (2000)

Роман Качанов не только исполнил роль каптера Геры Либермана, но и является режиссером нашумевшей картины. 

После выхода картины Качанов продолжил работать в индустрии. На его счету числятся известные российские фильмы, такие, как "Неваляшка", "Арье", "Даун Хаус". В скором времени выйдет еще один фильм режиссера, в котором сыграли именитые российские артисты. 

Сергей Габриэлян

Кадр из фильма "Цезарь"

Сергей Габриэлян исполнил роль ефрейтора Галагура, которому было очень непросто совладать с эмоциями. Наверное, именно поэтому он сломал Бомбе палец.

Актер и по сей день играет в кино. Габриэлян снялся в "Бедной Саше", двух частях "Антикиллера", а до 2018 года играл главного врача "Медведей" в сериале "Молодежка". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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