Для некоторых артистов роль в популярной комедии стала главной в карьере

В 2000 году состоялась премьера фильма "ДМБ", которая рассказывала о судьбе трех парней, которые по разным причинам оказались в армии. История Пули, Бомбы и Штыка тут же нашла отклик в сердцах зрителей, которые сразу разобрали киноленту на цитаты. Для некоторых актеров "ДМБ" стал стартовой площадкой, а для других фильм так и остался главным в карьере.

Петр Коршунков

Актер стал известен благодаря роли Пули. Именно Гена Бобков был рассказчиком этой увлекательной истории.

Однако после выхода "ДМБ" Коршунков снялся лишь в продолжениях картины, а после почти исчез с экранов. Изредка артист появлялся в эпизодических ролях, поэтому роль Пули стала для него самой удачной.

В 2009 году он был задержан с поличным при сбыте запрещенных веществ и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Позже он снова вернулся в мир кино. Последний раз он сыграл инфицированного в сериале "Эпидемия".

Станислав Дужников

Дужникову повезло гораздо больше, чем его партнеру по съемочной площадке. Именно роль Толи Пистемеева по прозвищу Бомба сделала его узнаваемым. Сейчас Станислава знает вся страна. И все это благодаря сериалу "Воронины", где он исполнил роль Лени.

Появлялся актер и в полнометражных картинах. Например, в фильмах "Метро", "Турецкий гамбит", "Параграф 78".

Михаил Петровский

Штык стал единственным из троицы, кто не стал сниматься в продолжениях "ДМБ". Сейчас список его фильмографии насчитывает всего 10 фильмов, а последняя картина с его участием вышла на экраны аж в 2004 году.

Все дело в том, что Петровский решил связать свою жизнь с автомобилями и журналистикой. Сейчас актер ведет свой авторский блог, в котором рассказывает об интересных новостях в автомобильной отрасли.

Роман Качанов

Роман Качанов не только исполнил роль каптера Геры Либермана, но и является режиссером нашумевшей картины.

После выхода картины Качанов продолжил работать в индустрии. На его счету числятся известные российские фильмы, такие, как "Неваляшка", "Арье", "Даун Хаус". В скором времени выйдет еще один фильм режиссера, в котором сыграли именитые российские артисты.

Сергей Габриэлян



Сергей Габриэлян исполнил роль ефрейтора Галагура, которому было очень непросто совладать с эмоциями. Наверное, именно поэтому он сломал Бомбе палец.

Актер и по сей день играет в кино. Габриэлян снялся в "Бедной Саше", двух частях "Антикиллера", а до 2018 года играл главного врача "Медведей" в сериале "Молодежка".