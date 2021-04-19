Тоже умерла: обнаружилась еще одна "жертва" вдовца Легкоступовой

Тоже умерла: обнаружилась еще одна "жертва" вдовца Легкоступовой
Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Яхтсмен обобрал влюбленную в него женщину

Версия родственников знаменитой певицы Валентины Легкоступовой о причастности к ее смерти Юрия Фирсова получила новое косвенное доказательство. Знакомая с вдовцом россиянка рассказала, как жестоко он обошелся с еще одной своей избранницей.

Родные артистки досконально изучают скелеты в шкафу яхтсмена. Так, на фоне шумихи вокруг трагической гибели Валентины всплыла еще одна неприятная история, связанная с ее возлюбленным. Женщина по имени Светлана рассказала, что много лет назад пересекалась с бизнесменом. В тот момент он крутил роман с ее некой Тамарой.

Светлана познакомилась с парочкой, когда они намеривались купить дом у ее подруги. Однако, несмотря на обещания перезвонить, молодые люди исчезли. Светлана решила спросить у Тамары, что они думают по поводу покупки недвижимости. Разбитая горем женщина рассказала, что любимый мужчина обманул ее и обокрал. Оказалось, Тамара продала свою квартиру, чтобы купить дом, где планировала свить уютное гнездышко с Юрием. Однако в момент продажи квартиры женщина ненадолго отлучилась, а когда вернулась, след любимого, прихватившего все деньги, уже простыл.

Сердобольная Светлана пустила ставшую бомжом Тамару к себе. Однако из-за большого разочарования женщина начала прикладываться к бутылке, что приводило к конфликтам. Тамара съехала, а спустя некоторое время Светлана узнала, что женщина скончалась. Об очередном неприятном эпизоде в биографии Фирсова стало известно на шоу "Пусть говорят".

К слову, недавно дочь Легкоступовой Аннэта Бриль решила, что лучший способ почтить память знаменитой родственницы – тоже запеть. Для реализации своих творческих талантов начинающая артистка использует хиты матери.

Ольга ФЕДОРОВА

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