Стриженова вернулась на шоу "Время покажет" после серьезной травмы руки

Стриженова вернулась на шоу "Время покажет" после серьезной травмы руки
Екатерина Стриженова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Телеведущая неудачно упала во время эфира

Екатерина Стриженова вернулась на Первый канал спустя три недели отсутствия. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в "Инстаграм".

Напомним, в конце марта во время прямого эфира передачи "Время покажет" Стриженова оступилась и рухнула на пол. Телеведущая сильно повредила руку. Позже врачи Боткинской больницы диагностировали у Екатерины сложный перелом со смещением и осколками. Журналистке сделали операцию, в процессе которой вставили специальную пластину ей в руку.

Актриса опубликовала видео, на котором она готовится к эфиру вместе со своим соведущим Анатолием Кузичевым. Можно заметить, что на руке Екатерины надета фиксирующая повязка. Однако благодаря грамотной работе стилистов, которые подобрали для знаменитости костюм пудрового цвета, сочетающийся с телесным бандажом, неприятной детали практически не видно.

"Мне ночами снилось, как я лечу с подиума..." – поделилась Стриженова.

К счастью, руководство проекта пошло навстречу Екатерине и демонтировало злосчастный порог. Теперь телеведущая может спокойно передвигаться по студии, не боясь новых инцидентов.

"Вот, нет ничего! Преодолеваем страх", – заявила звезда, стоя на месте падения.

Стоит отметить, что Стриженова была настроена очень позитивно. Журналистка улыбалась и обменивалась шутками со своим соведущим.

Ранее стало известно о том, что на время больничного Екатерину заменила другая журналистка Олеся Лосева. Зрители оказались в восторге от ее стиля работы. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость209794
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Ну обрадовала. Кесарю-кесарево, а она кто для этой программы. Зацепились за канал две мамзели, в т.ч Андреева и никто не может подействовать на Эрнста
Согласен!
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Гость200559
Могла бы и не возвращаться! По сравнению с Олесей Катя просто НОЛЬ...
Всегда эта Стриженова перебивает НЕВПОПАД, не даёт договорить мысль приглашённому гостю, тем самым сбивает его смысли и такая её манера раздражает. Можно конечно задавать вопросы уточняющие в пределах выступления гостя, но по делу. Вот как раз у Олеси Лосевой манера ведения намного лучше, т.е. она не актрисса, а профи своего дела.
И вообще, плохо когда актёры занимаются не актёрским мастерством, а тем какую роль когда-то исполняли.
Вот например Зеленский, когда был актёром, очень не плохо исполнял роль президента Голобородько, но когда стал на деле президентом, то сами понимаете....
Гость200559
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Могла бы и не возвращаться! По сравнению с Олесей Катя просто НОЛЬ...
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