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Екатерина Стриженова вернулась на Первый канал спустя три недели отсутствия. Об этом телезвезда рассказала на своей странице в "Инстаграм".
Напомним, в конце марта во время прямого эфира передачи "Время покажет" Стриженова оступилась и рухнула на пол. Телеведущая сильно повредила руку. Позже врачи Боткинской больницы диагностировали у Екатерины сложный перелом со смещением и осколками. Журналистке сделали операцию, в процессе которой вставили специальную пластину ей в руку.
Актриса опубликовала видео, на котором она готовится к эфиру вместе со своим соведущим Анатолием Кузичевым. Можно заметить, что на руке Екатерины надета фиксирующая повязка. Однако благодаря грамотной работе стилистов, которые подобрали для знаменитости костюм пудрового цвета, сочетающийся с телесным бандажом, неприятной детали практически не видно.
"Мне ночами снилось, как я лечу с подиума..." – поделилась Стриженова.
К счастью, руководство проекта пошло навстречу Екатерине и демонтировало злосчастный порог. Теперь телеведущая может спокойно передвигаться по студии, не боясь новых инцидентов.
"Вот, нет ничего! Преодолеваем страх", – заявила звезда, стоя на месте падения.
Стоит отметить, что Стриженова была настроена очень позитивно. Журналистка улыбалась и обменивалась шутками со своим соведущим.
Ранее стало известно о том, что на время больничного Екатерину заменила другая журналистка Олеся Лосева. Зрители оказались в восторге от ее стиля работы.
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