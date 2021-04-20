Коллега Корчевникова угодил в больницу после потасовки

Коллега Корчевникова угодил в больницу после потасовки
Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
У журналиста была бурная молодость

19 апреля Михаил Зеленский появился в праздничном выпуске "Прямого эфира", посвященном десятилетию передачи. Именно журналист стал первым ведущим проекта. До этого он работал на радио в Хабаровске. Коллега телезвезды Евгений Каплун вспомнил, как однажды Зеленский попал в больницу в результате серьезной драки.

Евгений вместе с Михаилом был задействован в сфере радиовещания. Каплун рассказал, что в те годы Зеленский был очень ярким молодым человеком с дерзким стилем. Он носил банданы и отдавал предпочтение рваным джинсам.

"Привлекал внимание не только девушек, но и отвязной молодежи. Мы вместе и он один попадали в передряги", – отметил друг телеведущего.

После одной из потасовок Зеленский был госпитализирован. По всей видимости, журналист получил очень серьезные травмы, поскольку вся радиостанция занималась поисками необходимых лекарств. Доходило даже до того, что медикаменты собирали по военным госпиталям Хабаровска.

К счастью, Михаила удалось поставить на ноги. Через некоторое время после этого инцидента он понял – ему больше нет места в дальневосточном городе. Тогда-то Зеленский и принял решение перебраться в Москву в поиске новых перспектив.

Напомним, журналист был звездой "Прямого эфира" с 2011 по 2013 годы. Затем его сменил Борис Корчевников. Сейчас Михаил работает на телеканале "Культура" и параллельно преподает в Высшей школе телевидения "Останкино". 

Ранее в Сеть попало видео, как Зеленский и Корчевников влепили торт в лицо Малахова. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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