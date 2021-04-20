При этом наследник артиста старался лишний раз не "светиться" рядом с девушкой

Накануне представители российского шоу-бизнеса собрались на презентации онлайн-кинотеатра МТС ТВ. Среди приглашенных гостей оказались вдова Олега Табакова Марина Зудина с 25-летним сыном Павлом. Примечательно, что наследник актрисы появился на мероприятии со своей избранницей Ксенией Ермоленко.

Об отношениях Павла и Ксении стало известно после того, как в марте журналисты запечатлели их гуляющими, взявшись за руки. Однако молодой человек тогда отказался комментировать свой роман с Ермоленко. Кстати, по имеющимся данным, девушка работает в сфере пиара.

На фотографии, попавшей в распоряжение "Комсомольской правды", возлюбленная идет следом за сыном звезды кинокартины "Семнадцать мгновений весны". При этом Павел разговаривает по телефону, не обращая внимания на избранницу.

Когда пришло время для фотосессии, Табаков-младший оставил Ермоленко и присоединился к своей звездной матери. Также парень занял место рядом с родительницей в зрительном зале, в то время как Ксения сидела отдельно.

По всей видимости, таким образом пара хочет развеять слухи об их романе, чтобы не привлекать лишнего внимания. При этом неизвестно, знает ли Зудина о связи сына с молодой пиарщицей.

Напомним, Павел стал третьим по счету ребенком Олега Павловича. Когда артист состоял в браке с Людмилой Крыловой, та подарила ему двоих детей – сына Антона и дочь Александру. Спустя некоторое время Табаков ушел к молодой любовнице Зудиной. В 1995 году у них родился Павел, а в 2006 – Мария.

Ранее стало известно о том, что Зудина не смогла сдержать слез на прощании с Эмилем Верником.