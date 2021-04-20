Ранее продюсер заявил, что здоровьем знаменитости занимается целый штат специалистов

Вот уже некоторое время ходят слухи о том, что Андрей Данилко, более известный как Верка Сердючка, страдает от тяжелого недуга. Прояснить ситуацию решил менеджер звезды.

Новости о серьезной болезни исполнителя хита "Все будет хорошо" начали стремительно распространяться после неосторожного заявления продюсера Юрия Никитина. В эфире программы "Зірковий шлях" он отметил – над выздоровлением Данилко работают украинские и европейские специалисты, передает РИА ФАН.

После этого поклонники знаменитости забили тревогу. Паническая волна сначала дошла до менеджера Андрея, а после – до него самого.

На личной инстаграм-странице Данилко опубликовал текст, написанный его помощником.

"Ребята, вы что, с ума посходили? Андрей Данилко поправляет свои проблемы со сном", – говорится в заявлении.

Менеджер Верки Сердючки объяснил – певец обратился к специалистам, чтобы наладить циркадные ритмы. Это – так называемые внутренние или биологические часы, регулирующие время бодрствования и время сна. Мужчина добавил, что других проблем со здоровьем у звезды нет.

Подписчиков Андрея возмутило распространяемое СМИ вранье. Однако они порадовались, что с певцом все в порядке.

"Андрей Михалыч Сердючка самый живучий...в нем столько позитивной энергии, что он сам об этом не подозревает", – прокомментировал один из поклонников.

Ранее Сердючка вспомнила о "зависти" Аллы Пугачевой.