Морозов из "Кривого зеркала" рассказал о ночи с "изнасилованной" девушкой

Морозов из "Кривого зеркала" рассказал о ночи с "изнасилованной" девушкой
Александр Морозов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Комик считает, что они с Елизаветой хорошо провели время

Юмориста Александра Морозова обвиняют в изнасиловании 22-летней студентки. По словам пострадавшей Елизаветы Еременко, артист "Кривого зеркала" жестоко избил ее и надругался. 

Морозов познакомился со студенткой в интернете, пригласил на свидание – девушка согласилась. В этот же вечер она отправилась с ним в отель для продолжения общения, а позже подала на мужчину заявление. Юморист все обвинения отрицает. В интервью "Газете.ру" он рассказал, как прошел совместный вечер с Еременко по его версии.

Комик не стал отрицать, что с девушкой знаком. Более того, он подтвердил, что между ними произошла близость.

"Как все у нас было в действительности? Как у взрослых, все было хорошо. Все было прекрасно, на мой взгляд. А уж как ей показалось – это ее дело", – рассказал он.

Морозов уверяет, что совершить то, в чем его обвиняют, не мог, поскольку "это не про него история". На девушку он не обижен, более того, даже после обвинений продолжает испытывать к ней симпатию. 

Он полагает, что на его карьере обвинения в изнасиловании никак не скажутся, поэтому о последствиях не беспокоится. Концертов из-за пандемии у него и так нет, а тут появился громкий повод для разговоров. 

Адвокат Александра предлагал подать на девушку ответное заявление о клевете, однако, как рассказал сам Морозов, делать этого он не будет. Юморист считает, что Еременко попросту "насочиняла историй", а в действительности они хорошо провели время.

Роман ИГНАТОВ

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