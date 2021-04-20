Действия инспекции вызвали недоумение у знаменитости

Налоговики решили обратить свое внимание на олимпийскую чемпионку Татьяну Навку. После проверки инспекция поставила на блок счета ее организации "Н-Айс". Впрочем, сама супруга высокопоставленного госслужащего Дмитрия Пескова весьма удивлена таким решением.



В качестве причины блокировки двух счетов принадлежащей Навке компании указано непредоставление необходимых деклараций в налоговую службу в установленное время. Карательные меры сотрудники надзорного органа приняли 29 марта и 14 апреля. В эти даты два счета были заблокированы в банке ВТБ.

В беседе с журналистами информационного портала "Подъем" звезда фигурного катания заявила, что впервые слышит о таком решении налоговиков. По словам знаменитости, на заблокированных счетах даже нет денег. В связи с этим Татьяна не особо понимает, что там можно было блокировать.

Известно, что организация существует всего несколько месяцев. Юридическое лицо было оформлено 10 ноября 2020 года. В интервью РБК Навка рассказывала, что эта компания займется прокатом шоу и будет специализироваться на фигурном катании. Также фирма, согласно уставным документам, может заниматься строительством зданий и ремонтом автомобилей.

К слову, буквально недавно Татьяне пришлось отвечать на слухи о беременности. Выпуклый животик спровоцировал очередные разговоры об интересном положении фигуристки.