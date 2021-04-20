Галкин объяснил поведение Пугачевой на дне рождении Зайцева

Галкин объяснил поведение Пугачевой на дне рождении Зайцева
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист уверяет, что все было не так, как это подали журналисты

Максим Галкин впервые высказался о скандале, который произошел на дне рождении модельера Вячеслава Зайцева. По слухам, организаторы вечеринки продавали билет на мероприятие, на котором любой желающий мог сфотографироваться с Пугачевой. Однако, когда артистка столкнулась с колосальным вниманием и узнала о происходящем, вместе с супругом быстро покинула праздник. Галкин же настаивает, что все было не совсем так.

Как рассказал юморист, они с Примадонной пришли на день рождения Зайцева бесплатно, поскольку модельер послал им личное приглашение. И хотя певица была рада встретить своего старого друга, с мероприятия решила уйти пораньше. Галкин объяснил, что из-за пандемии коронавируса они стараются себя беречь и не находится долго в местах скопления людей. 

В эфире шоу "Пусть говорят" юморист рассказал, что билеты на подобные мероприятия продают довольно часто, ничего необычного в этом нет. Когда к ним стало подходить слишком много народу с просьбами сфотографироваться, звездные супруги решили удалиться. Но, как пояснил Галкин, бегством это называть нельзя. 

"Мы постарались с кем-то сфотографироваться и в какой-то момент ушли, чтобы не создавать лишний ажиотаж", – рассказал он. 

Организованный на вечеринке показ мод, отметил Галкин, семейству понравился. 

По слухам, продажа билетов на мероприятие сильно задела Пугачеву, которая расценила этот жест как личное предательство. В СМИ появлялась информация, что артистка даже расплакалась после побега с вечеринки. 

Роман ИГНАТОВ

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