Артисты сумели разрядить весьма накалившуюся обстановку

Активно гастролирующие и выступающие на корпоративах звезды нередко попадают в забавные, а порой очень опасные ситуации. Так случилось со знаменитой четой певцов Анжеликой Варум и Леонидом Агутиным. Однажды они пели на мероприятии, которое чуть не стоило им жизни.



Леденящую душу историю рассказал еще один участник корпоратива телеведущий и юморист Михаил Шац. Дело было в нулевых. Тогда комика вместе с певцами пригласили на торжество, посвященное дню рождения успешного предпринимателя.

Праздник сразу не заладился. Именинник по имени Максим рассчитывал на несколько сотен гостей, однако праздновать его день рождения пришли только 12 человек. Когда Шац отвел свой номер, бизнесмен с угрожающим видом объявил ему, что выступление было скучным.

При этом за спиной богача находился небольшой бассейн, у которого расположились вооруженные автоматами телохранители именинника. Когда Шац появился в зоне видимости, охранники одновременно отвели затворы.

Потом к торжеству присоединились Агутин и Варум. Напряженная обстановка весьма обеспокоила супругов, и после выступления они закрылись в отдельной комнате.

Только приехавшие позже участники "Агаты Кристи" сумели развеселить грозного бизнесмена и настроить его на миролюбивый лад. Сознание певцов находилось в измененном состоянии. Именинник тоже был весьма навеселе, поэтому им удалось поймать общую волну, и торжество не обернулось бойней. Необычной историей комик поделился на шоу, которое опубликовал ютуб-канал "WOO DOO MEDIA".