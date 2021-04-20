Карманы знаменитости заметно опустели

Финансовая устойчивость 82-летнего советского артиста и певца Вахтанга Кикабидзе существенно пошатнулась за последние годы. Сначала резкий критик российских властей остался без корпоративов в нашей стране, которые серьезно пополняли его банковские счета, а потом грянула пандемия.



Вахтанг Константинович честно признается, что сейчас не может похвастаться былыми заработками. Звезде приходится нелегко, так как из-за пресловутого коронавируса все выступления и гастроли артистов отменены.

Несмотря на отказ выступать в России, Кикабидзе активно ездил по странам бывшего Советского Союза. Там знаменитого грузинского артиста принимали на ура и с радостью раскупали билеты на его концерты. При этом Вахтанг Константинович не скрывает, что продолжает выступать на русском языке. Такие программы пользуются особой популярностью на Украине и в других странах.

Певца очень тревожит, что на фоне проблем с вирусом никто не обращает внимание на бедственное положение артистов. Некоторые из них, оставшись без заработка, еле сводят концы с концами. При этом Кикабидзе убежден, что искусство и культура могли бы благотворно повлиять на ситуацию в мировом пространстве. Своими размышлениями артист поделился в беседе с изданием "Собеседник".

К слову, недавно звезду культовой советской комедии "Мимино" разгромили за "гадости" о России. Сенатор Алексей Пушков осудил русофобскую позицию Вахтанга Кикабидзе.