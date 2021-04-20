Певица успела закупить евро на 14 миллионов рублей

В истории вокруг покойной исполнительницы хита "Ягода-малина" всплыли новые подробности. Муж Валентины Легкоступовой долгое время пытается убедить публику, что у певицы практически не было денег. По словам Юрия Фирсова, все расходы новоиспеченного семейства легли на его плечи. Однако внезапно выяснилось, что незадолго до встречи с избранником артистка перевела в евро крупную сумму денег.



Более того, знаменитость до последнего дня активно работала. У Легкоступовой было целых два места трудоустройства. Во-первых, знаменитая певица числилась работницей столичного "Творческого объединения солистов и исполнителей". Должностные обязанности требовали от нее лишь периодически принимать участие в концертных программах. За такую деятельность звезде ежемесячно платили 148 тысяч рублей.

Также Валентина служила в Администрации Феодосии. Там звезда числилась руководителем отдела культуры. Какую зарплату платили певице на этом месте работы, держится в тайне. Однако назвать бедной артистку, в собственности которой было две машины, дом с квартирой и два земельных участка, язык не поворачивается.

Также о финансовой независимости говорит тот факт, что буквально за несколько недель до знакомства с будущим супругом Валентина обменяла на евро 14 миллионов рублей. Такая информация стала известна журналистам издания "Комсомольская правда".

Куда после смерти звезды исчезла крупная сумма денег, до сих пор неизвестно. При этом вдовец артистки продолжает утверждать, что никаких денег у супруги не брал, а наоборот содержал ее и платил по долгам Валентины. Родственники же уверены, что покойная певица, на свою беду, связалась с альфонсом.

К слову, недавно обнаружилась еще одна "жертва" Фирсова. Много лет назад мужчина бессовестно обобрал влюбленную в него женщину.