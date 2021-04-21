Родственница покойной актрисы рассказала, что сейчас она судится с отцом

Накануне состоялась премьера комедии "Любовь и монстры". Мероприятие посетила внучка Людмилы Гурченко Елена Королева, а компанию ей составил Прохор Шаляпин. В беседе с журналистами родственница звезды кинокартины "Вокзал на двоих" заявила, что ей не достались драгоценности покойной артистки.

Ходили слухи, что Королевой и ее матери досталась коллекция бриллиантов Людмилы Марковны. Общее наследство женщин оценивалось в несколько миллионов. Однако Елена опровергла эту информацию, пишет "Комсомольская Правда".

"Так получилось, что после смерти Люси мы с матушкой не получили никаких ювелирных украшений. Все они куда-то пропали", – рассказала она.

По словам Королевой, к пропаже драгоценностей причастен вдовец Гурченко – кинопродюсер Сергей Сенин, передает URA.RU. Елена не поддерживает связи с последним супругом легендарной актрисы. Раскрылся один любопытный факт – якобы Сенин перед участием в телешоу ставил условие, чтобы внучки жены в студии не было.

Елена добавила, что на данный момент она судится за имущество матери Марии Королевой [единственная дочь Гурченко – прим. ред.] со своим отцом. При этом женщине достались только загородный дом и участок земли.

Внезапно Шаляпин напомнил – его спутница стала владелицей еще пяти квартир. Королева поспешила прояснить ситуацию, отметив, что имущество пришло по линии отца, а не матери.

Прохор назвал Елену "доброй, наивной дурочкой". Мол, она не смогла побороться за имущество Людмилы Марковны.

"Вот профукать такое состояние, это надо было постараться. <> Лена, несмотря на родную кровь, осталась ни с чем", – высказался певец.

Ранее появилась информация, что внучка посетила могилу Гурченко вместе с Шаляпиным и возмутила народ.