Переводчика не удивило желание режиссера из США создать новую версию картины

Недавно стало известно о том, что американский режиссер Марюс Вайсберг собрался создать англоязычную версию кинокартины "Ирония судьбы, или С легким паром!". Неожиданную новость прокомментировал российский переводчик и писатель Дмитрий Пучков (Гоблин). По мнению публициста, ремейк советского фильма обречен на провал.

Пучков с уверенностью заявил, что в новой версии фильма скорее всего будут присутствовать представители ЛГБТ и афроамериканцы. Якобы это отвечает современным требованиям зарубежного кинематографа.

"Главное, напихать туда всякого бреда пропагандистско-идеологического. В результате ничего хорошего не получится", - отметил Дмитрий.

Он акцентировал внимание на том, что проекты, которые на первый взгляд кажутся успешными, могут не оправдать ожиданий зрителей. В пример писатель привел фэнтезийный сериал "Ведьмак", передает РИА ФАН.

"Получилась такая забористая дрянь со всей этой толерантностью, что не помогла даже могучая литературная основа", – добавил Пучков.

При этом над сериалом работали люди, которые подарили миру "Игру престолов", "Рим" и "Сопрано".

Публициста не удивило намерение американского режиссера сделать ремейк советской картины. Дело в том, что сценаристы из США давно занимаются созданием своих версий иностранных фильмов. Например, в основе боевика "Правдивая ложь" с Арнольдом Шварценеггером в главной роли лежит французская работа.

Ранее новость о съемках "Иронии судьбы, или С легким паром!" резко прокомментировала Лия Ахеджакова. Актриса не оценила идеи появления новой версии легендарного фильма.