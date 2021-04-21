Деревня отказалась поздравлять Примадонну с днем рождения

15 апреля королеве российской эстрады Алле Пугачевой исполнилось 72 года. Примадонна весь день принимала подарки от друзей в своем замке. Однако соседи отказались поздравлять популярную певицу.

Пугачева вместе с Галкиным остановили свой выбор на обыкновенной и неприглядной деревне, где увидеть тротуар можно далеко не всегда. А местные жители сразу же прячутся по домам, завидев журналистов. Один из старожилов заявил, что уже устал слышать вопросы о Примадонне – мол, ни голоса, ни слуха.

Другой же мужчина рассказал, что исполнительница раздаривает по праздникам местным продуктовые наборы, что стало большой помощью для населения во время пандемии. Однако, как выяснилось позднее, подарки достаются только тем, кто проживает в бараках.

Одна пожилая женщина утверждает, что звездное семейство ничего не делает для деревни – лишь огородились за забором высотой в четыре метра от всего мира и заперлись в своем замке, закрыв местным вид на пруд.

"Все дороги нам раздолбали. Фуры к ним на территорию огромные ходили, все время возили что-то. Асфальт и попортился от этого", – жалуется местная старушка.

Один из давних поклонников Примадонны, работающий на стройке в Москве, признался, что проделал весь путь из столицы лишь для того, чтобы вручить ей цветы на день рождения. Мужчина написал для своей фаворитки целых три письма. Однако дверь ему открыла не Алла Борисовна, а сурового вида охранник, который забрал подарки на пороге и закрыл перед носом дверь, пишет "Собеседник".

Не так давно Галкин приревновал свою супругу к рэперу Скриптониту. Оказалось, что певица обожает творчество хип-хоп исполнителя.