Курс рубля
- Евро поднялся до 92 рублей после объявления о новых санкциях против России
- Экономист предупредил о риске девальвации рубля
- Доллар может подскочить до 100 рублей из-за конфликта на Украине – эксперт
Известная польская актриса Веслава Мазуркевич, запомнившаяся советским и российским телезрителям по киносериалу "Ставка больше, чем жизнь", скончалась 20 апреля в 95-летнем возрасте. О причинах смерти не сообщается.
Печальные известия сообщили представители Союза польских артистов, а также внучка артистки Зосия Луткиевиц, которая поведала о своей утрате.
"Она была связана с нашим объединением практически с самого начала своей творческой карьеры. Всегда теплая, радушная и с огромным сердцем", – говорится в сообщении организации.
Несколькими днями ранее сообщалось, что британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере", скончалась в возрасте 52 лет.
После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну
В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру