О кончине артистки сообщили в Союзе польских артистов

Известная польская актриса Веслава Мазуркевич, запомнившаяся советским и российским телезрителям по киносериалу "Ставка больше, чем жизнь", скончалась 20 апреля в 95-летнем возрасте. О причинах смерти не сообщается.

Печальные известия сообщили представители Союза польских артистов, а также внучка артистки Зосия Луткиевиц, которая поведала о своей утрате.

"Она была связана с нашим объединением практически с самого начала своей творческой карьеры. Всегда теплая, радушная и с огромным сердцем", – говорится в сообщении организации.



Несколькими днями ранее сообщалось, что британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере", скончалась в возрасте 52 лет.