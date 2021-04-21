Звезда сериала "Ставка больше, чем жизнь" скончалась в 95 лет

О кончине артистки сообщили в Союзе польских артистов

Известная польская актриса Веслава Мазуркевич, запомнившаяся советским и российским телезрителям по киносериалу "Ставка больше, чем жизнь", скончалась 20 апреля в 95-летнем возрасте. О причинах смерти не сообщается.

Печальные известия сообщили представители Союза польских артистов, а также внучка артистки Зосия Луткиевиц, которая поведала о своей утрате.

"Она была связана с нашим объединением практически с самого начала своей творческой карьеры. Всегда теплая, радушная и с огромным сердцем", – говорится в сообщении организации.

Несколькими днями ранее сообщалось, что британская актриса Хелен Маккрори, сыгравшая Нарциссу Малфой в "Гарри Поттере", скончалась в возрасте 52 лет.


Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Отправится по указанному адресу: посол США послушался Лаврова

После препирательств с российской стороной дипломат все же покинет страну

В Германии возвестили о начале экономической войны между Россией и США

В ухудшении отношений Москвы и Вашингтона разглядели реальную угрозу миру

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей