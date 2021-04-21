О точных причинах смерти не сообщается

Популярная тверская телеведущая Ольга Зеленова умерла 20 апреля. Как отмечает источник, тело женщины обнаружил ее отец, когда вернулся домой.

Причины инцидента неизвестны. Как пишут местные "Аргументы и Факты", ссылаясь на источники, причиной смерти журналистки могло стать самоубийство.

Карьера Зеленовой на местном телевидении началась еще в 1994 году. В течение десятилетия Ольга вела репортажи и новости в ТРК "Тверской проспект". В 2000 году она была получила награду, удостоившись звания лучшего ведущего во всем регионе.

После завершения карьеры в местном ТВ Зеленова отработала 12 лет в местном полиграфическом колледже. По информации Twernews, в последнее время женщина была безработной.

Как отмечает издание, в сентябре прошлого года в доме Ольги вспыхнул пожар. Ведущая лишилась квартиры. Неравнодушные горожане организовали сбор средств в поддержку обескровленной журналистки.

В марте сообщалось о смерти популярного российского спортивного комментатора Юрия Розанова. Известный ведущий телеканала "Матч ТВ" ушел из жизни, не дожив до 60 лет.