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Популярная тверская телеведущая Ольга Зеленова умерла 20 апреля. Как отмечает источник, тело женщины обнаружил ее отец, когда вернулся домой.
Причины инцидента неизвестны. Как пишут местные "Аргументы и Факты", ссылаясь на источники, причиной смерти журналистки могло стать самоубийство.
Карьера Зеленовой на местном телевидении началась еще в 1994 году. В течение десятилетия Ольга вела репортажи и новости в ТРК "Тверской проспект". В 2000 году она была получила награду, удостоившись звания лучшего ведущего во всем регионе.
После завершения карьеры в местном ТВ Зеленова отработала 12 лет в местном полиграфическом колледже. По информации Twernews, в последнее время женщина была безработной.
Как отмечает издание, в сентябре прошлого года в доме Ольги вспыхнул пожар. Ведущая лишилась квартиры. Неравнодушные горожане организовали сбор средств в поддержку обескровленной журналистки.
В марте сообщалось о смерти популярного российского спортивного комментатора Юрия Розанова. Известный ведущий телеканала "Матч ТВ" ушел из жизни, не дожив до 60 лет.
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