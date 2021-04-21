Ему было 62 года

Стало известно о смерти Алексея Артамонова, который сыграл в третьей части популярного сериала "Глухарь". Актера обнаружили мертвым в собственной квартире в Москве.

Как сообщает Телеграм-канал "МК: срочные новости", о пропаже Артамонова заявил его крестник – актер Николай Сирин. Он забил тревогу после того, как Алексей Алексеевич перестал отвечать на звонки.

Полицейские приехали на место и вскрыли квартиру артиста. Стражи правопорядка наткнулись на тело Артамонова – он сидел в своем кресле. По предварительной версии, у кинозвезды остановилось сердце.

Алексей Алексеевич скончался на 63 году жизни. Неизвестно, когда и где похоронят актера.

В 1980 году артист окончил Школу-студию МХАТ. После этого он устроился на работу в Центральный академический театр Советской Армии. Там Артамонов сыграл более 30 ролей.

С 1985 по 2000 годы Алексей Алексеевич преподавал на кафедре мастерства актера в Школе-студии МХАТ.

В 1992 году Артамонов принимал участие в постановке спектакля "При закрытых дверях" по пьесе Жана-Поля Сартра. Также актер был первым ассистентом режиссера в работе над международным театральным проектом "Орестея".

Напомним, Алексей Артамонов сыграл в таких сериалах, как "Глухарь", "Тест на беременность", "МосГаз", "Мент в законе", "Паутина" и других.