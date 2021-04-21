Актриса боится вернуться в свою старую форму

Ольга Картункова выразила опасения по поводу того, что она может вновь набрать вес. Звезда шоу "Однажды в России" похвасталась своими кулинарными способностями.

Актриса опубликовала несколько аппетитных фотографий на личной инстаграм-странице. На снимках изображены свежеиспеченный хлеб, картофель под соусом, овощной салат и другие блюда.

"Наконец-то дрожжевое тесто и чудесный оливковый хлеб... Получилось! Остальное все умела уже", – поделилась Картункова.

Ольга пошутила, что ей придется попросить начальство лишить ее выходных. Ведь свободные от работы дни артистка посвящает готовке и последующему употреблению домашней пищи. Знаменитость боится, что в конечном итоге она вновь наберет лишние килограммы и вернется в свою худшую форму, которая была в 2013 году.

Напомним, Картунковой удалось похудеть на 84 килограмма. Такого поразительного результата юмористка достигла благодаря регулярным тренировкам и строгой диете.

Актриса добавила, что в скором времени родные сбегут из дома, не выдержав ее кулинарных пристрастий. Речь идет о супруге артистки Виталии и двоих наследниках – сыне Александре и дочери Виктории.

Поклонники поспешили поддержать 43-летнюю звезду.

"Оля, ты нам с любыми формами будешь нравиться", "Олечка!!!!! Будьте бдительны и осторожны – кухня затягивает. Боимся Вас потерять. Лучше всего телевидение", "Главное – здоровье! А форму принимайте, в которой вам комфортно будет", – прокомментировали пользователи Сети.

Ранее стало известно, что на похудение Кортункову подвигла травма ноги.