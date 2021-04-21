Модель призналась, что ее подкосил напряженный ритм жизни

20 апреля Алена Водонаева попала в больницу с подозрением на инсульт. У телеведущей резко начались проблемы с речью. Сегодня модель подробно рассказала, что с ней произошло и какие факторы спровоцировали нарушение работы головного мозга.

По словам Водонаевой, врачи диагностировали у нее микроинсульт. Знаменитость отметила, что сейчас она находится в обычной палате.

Алена сообщила, что ее самочувствие резко ухудшилось накануне днем.

"Язык начал заплетаться, я не могла ничего сказать. Мне давали воду, она выливалась обратно", – написала телеведущая.

В итоге мать, подруга и жена брата бывшей участницы "Дома-2" вызвали скорую. Водонаева призналась – она плохо помнит то, что с ней происходило. В ее памяти отпечатались только следующие смутные моменты – как она зажимала язык, боясь его проглотить, как кричала что-то про оппозиционера Алексея Навального и как раздавала родным указания на случай ее госпитализации. Сначала Алену поместили в реанимацию. Спустя некоторое время блогера перевели в обычную палату.

Телеведущая заявила, что неожиданное попадание в больницу выбило ее из колеи.

"Это очень страшно. Страшно оставить всех, за кого ты несёшь ответственность. Страшно быть не в ресурсе, быть не здоровым", – высказалась Водонаева.

По мнению звезды, причина микроинсульта кроется в том, что она переживает большое количество стрессовых ситуаций. Кроме того, Алена привыкла взваливать все обязанности на себя, не пользуясь помощью других. Знаменитость пожаловалась на то, что в ее жизни нет такого человека, на которого она могла бы положиться без страха.

Модель добавила – ей катастрофически не хватает времени на отдых и нормальный сон. Иногда она даже не успевает поесть. Все это вкупе негативно отразилось на состоянии блогера.