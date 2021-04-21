"Зашипит, как горячая сковородка": Шнуров резко высказался о Собчак

"Зашипит, как горячая сковородка": Шнуров резко высказался о Собчак
Ксения Собчак. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Давняя вражда знаменитостей продолжается

Ни для кого не секрет, что светская львица Ксения Собчак и знаменитый музыкант Сергей Шнуров недолюбливают друг друга. Они не раз устраивали публичные разборки в интернете. При этом солист группы "Ленинград" заявил, что никогда не имел близких отношений с телеведущей.

Многие считают, что когда-то знаменитости тесно общались, но в определенный момент между ними пробежала черная кошка. Шнуров развеял эти слухи, подчеркнув, что никогда не водил дружбу с Собчак.

Впрочем, деятельность обеих знаменитостей всегда была на виду, поэтому впечатление друг о друге они составить смогли. Во многих вопросах мнения Сергея и Ксении расходятся, а учитывая скандальный нрав последней, разные взгляды на жизнь нередко перерастают в громкие разборки.

Рассказывая о своих взаимоотношениях со светской львицей, музыкант не стал стесняться в выражениях. Он заявил, что с Собчак интересно спорить, потому что она всегда ярко реагирует на провокации. При этом поэт и певец сравнил заклятую "подругу" с горячей сковородкой.

"Если плюнул, то обязательно зашипит", – делится своими впечатлениями от взаимодействия с Ксенией музыкант.

Откровениями на тему скандалов с Собчак артист поделился в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец, запись которой была выложена на ее ютуб-канале.

К слову, Ксения любит провоцировать многих знаменитостей. Недавно Собчак высмеяла необычное имя дочери певицы Нюши.

Ольга ФЕДОРОВА

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