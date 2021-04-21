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Недавно сферу шоу-бизнеса взорвала новость о появлении в семействе
певицы Альбины Джанабаевой и композитора Валерия Меладзе третьего ребенка. Пара
до последнего скрывала интересное положение артистки. По словам звезды, ей
хотелось как можно дольше хранить приятную весть в тайне.
Джанабаева рассказала, что ни секунды не чувствовала страха, когда поняла, что в ее теле снова зародилась жизнь. Артистка считает, что дети даются свыше, поэтому никаких переживаний по этому поводу быть не могло.
Альбина уверена, что появление малыша – великое счастье. Она совсем не переживает из-за небольшой паузы в карьере и хлопотах, которые появились с рождением дочери. Воспитание ребенка бывшая солистка популярной группы "ВИА Гра" считает особой миссией семьи.
Певица пояснила, что решила не рассказывать сразу о беременности, потому что не хотела демонстрировать окружающим личное счастье. Такие приятые переживания должны оставаться в рамках семьи.
"Это такое волшебство и таинство, мне хотелось как можно дольше сохранить его в себе", – делится звезда в беседе с изданием "Wday".
Альбина также рассказала, что любимый супруг Валерий Меладзе окружил ее особой заботой, пока она вынашивала их общего ребенка. Старшие дети также были очень счастливы, что вскоре в их семье появится еще один малыш.
Кстати, недавно Альбина поделилась трогательными снимками после рождения дочери. Артистка показала, как выглядит ручка новорожденной девочки.
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