Злободневная шутка получила мощное одобрение аудитории

Отличное чувство юмора Андрея Норкина привлекает к нему и его телепередаче "Место встречи" немало поклонников. Помимо ведения серьезных обсуждений острых политических вопросов, телеведущий всегда готов разрядить обстановку меткой шуткой в тему. На этот раз он тонко намекнул на антироссийскую истерику, которую устроили в Чехии.



Свежий выпуск программы, в основном, был посвящен традиционному ежегодному посланию российского лидера Владимира Путина парламенту нашей страны. Однако такие темы, как противостояние России и объединенного Запада, провокации НАТО и нападки их союзников на наше государство, всегда витают в воздухе.

Остроумная байка Норкина весьма ярко отразила происходящее на международной арене.

Итак, представьте себе зоопарк в Праге. В клетке с тропическими пернатыми важно восседает попугай. К нему движется сотрудник зоопарка с наполненной кормом миской. Когда смотритель приступает к кормежке птички, та во всеуслышание начинает вопить:

"Да здравствует НАТО! Да здравствует НАТО!"

К работнику подходит наблюдательный посетитель. Он рассказывает смотрителю, что давненько не бывал в Чехии, однако всегда с радостью посещает пражский зоопарк.

"Насколько я помню, раньше пернатый скандировал "Да здравствует коммунистическая партия!" Неужели, вы заменили попугая?" - поинтересовался мужчина.

"О нет, вовсе нет. Попугай тот же. Спонсор сменился", - завершил анекдот Норкин, чем вызвал громкий смех аудитории.

Кстати, недавно телезрители вовсю хохотали над шуткой ведущего про звонок "маразматика" Джо Байдена Владимиру Путину.