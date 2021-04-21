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Отличное чувство юмора Андрея Норкина привлекает к нему и
его телепередаче "Место встречи" немало поклонников. Помимо ведения серьезных
обсуждений острых политических вопросов, телеведущий всегда готов разрядить
обстановку меткой шуткой в тему. На этот раз он тонко намекнул на
антироссийскую истерику, которую устроили в Чехии.
Свежий выпуск программы, в основном, был посвящен традиционному ежегодному посланию российского лидера Владимира Путина парламенту нашей страны. Однако такие темы, как противостояние России и объединенного Запада, провокации НАТО и нападки их союзников на наше государство, всегда витают в воздухе.
Остроумная байка Норкина весьма ярко отразила происходящее на международной арене.
Итак, представьте себе зоопарк в Праге. В клетке с тропическими пернатыми важно восседает попугай. К нему движется сотрудник зоопарка с наполненной кормом миской. Когда смотритель приступает к кормежке птички, та во всеуслышание начинает вопить:
"Да здравствует НАТО! Да здравствует НАТО!"
К работнику подходит наблюдательный посетитель. Он рассказывает смотрителю, что давненько не бывал в Чехии, однако всегда с радостью посещает пражский зоопарк.
"Насколько я помню, раньше пернатый скандировал "Да здравствует коммунистическая партия!" Неужели, вы заменили попугая?" - поинтересовался мужчина.
"О нет, вовсе нет. Попугай тот же. Спонсор сменился", - завершил анекдот Норкин, чем вызвал громкий смех аудитории.
Кстати, недавно телезрители вовсю хохотали над шуткой ведущего про звонок "маразматика" Джо Байдена Владимиру Путину.
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