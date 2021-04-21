Норкин поднял НАТО на смех анекдотом про пражского попугая

Норкин поднял НАТО на смех анекдотом про пражского попугая
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Злободневная шутка получила мощное одобрение аудитории

Отличное чувство юмора Андрея Норкина привлекает к нему и его телепередаче "Место встречи" немало поклонников. Помимо ведения серьезных обсуждений острых политических вопросов, телеведущий всегда готов разрядить обстановку меткой шуткой в тему. На этот раз он тонко намекнул на антироссийскую истерику, которую устроили в Чехии.

Свежий выпуск программы, в основном, был посвящен традиционному ежегодному посланию российского лидера Владимира Путина парламенту нашей страны. Однако такие темы, как противостояние России и объединенного Запада, провокации НАТО и нападки их союзников на наше государство, всегда витают в воздухе.

Остроумная байка Норкина весьма ярко отразила происходящее на международной арене.

Итак, представьте себе зоопарк в Праге. В клетке с тропическими пернатыми важно восседает попугай. К нему движется сотрудник зоопарка с наполненной кормом миской. Когда смотритель приступает к кормежке птички, та во всеуслышание начинает вопить:

"Да здравствует НАТО! Да здравствует НАТО!"

К работнику подходит наблюдательный посетитель. Он рассказывает смотрителю, что давненько не бывал в Чехии, однако всегда с радостью посещает пражский зоопарк.

"Насколько я помню, раньше пернатый скандировал "Да здравствует коммунистическая партия!" Неужели, вы заменили попугая?" - поинтересовался мужчина.

"О нет, вовсе нет. Попугай тот же. Спонсор сменился", - завершил анекдот Норкин, чем вызвал громкий смех аудитории.

Кстати, недавно телезрители вовсю хохотали над шуткой ведущего про звонок "маразматика" Джо Байдена Владимиру Путину.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Народ
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Так вот Америка как кукловод всех настраивает против России.Не думает она что они не Америка им торговля и прибыль не помешает с Россией. Это важный элемент дохода станы.Америке пофиг она соберет со всех стран подати и будет жить счастливо а каково тем странам у которых нет такой возможности.
Гость212314
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Гость206187
Шикарный анекдот, с глубоким смыслом. И этим все сказано.
Это - да!
Гость206187
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Шикарный анекдот, с глубоким смыслом. И этим все сказано.
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