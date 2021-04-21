Выходить на сцену в этом необычном образе может бывший бойфренд знаменитой телеведущей

Новый сезон шоу "Маска" заинтриговал общественность настолько, что зрители продолжают обсуждать проект и между выпусками. Так, сейчас в Сети активно идут рассуждения о том, кто же выступает в костюме Крокодила.

Интернет-пользователи полагают, что за этой маской может скрываться Давид Манукян (более известный как Дава), бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Блогер, ставший популярным в "Инстаграм", уже появлялся на телевидении – он выступал в шоу "Танцы со звездами". На такую возможность в одном из выпусков указывал один из жюри передачи Александр Ревва, заметивший хорошую хореографию у артиста.

Однако некоторые поклонники программы полагают, что Дава не смог бы так хорошо спеть, как это делает Крокодил. Тем более, артист в этом костюме, отмечают фанаты, не такой высокий, как блогер. Некоторые предположили, основываясь на необычном голосе, что на сцену выходит Тимати, пишет "Телепрограмма".

Напомним, в последнем выпуске шоу покинул Носорог, которым оказался солист "Иванушек International" Кирилл Турченко. Многие зрители остались недовольны выбором жюри. Однако скандалы – частое явление на "Маске". Так, неприятный инцидент возник, когда один из участников назвал Ревву хамом. К тому же, зрители то и дело недовольны жюри – они требуют убрать из программы Регину Тодоренко и Валерию.