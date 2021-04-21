Модельер обиделся на бестактных "друзей"

Имя известного кутюрье Вячеслава Зайцева снова замелькало в прессе на фоне разразившегося вокруг него скандала. Недавно модельер впервые за долгое время вышел в свет. Зайцев согласился обсудить странную ситуацию с семейством Гарафутдиновых в эфире телешоу. Там мэтр сообщил, что перестал общаться с этими людьми.



Общественность давно интересует, что члены этой семьи делали в доме именитого модельера, страдающего болезнью Паркинсона (ему сложно передвигаться и говорить). Пристальное внимание к "друзьям" Вячеслава Михайловича было приковано после того, как они стали выкладывать видео с еле говорящим мэтром в "ТикТок".

Такие действия вызвали серьезный отклик у представителей шоу-бизнеса и простых людей. Многим показалось бестактным выкладывать в интернет ролики с разбитым недугом модельером.

На телепередаче "Пусть говорят" Зайцев заверил общественность, что никто не оказывает на него пагубное влияние и не распоряжается его жизнью на свое усмотрение. Вячеслав Михайлович также заявил, что мошенников в его доме нет, и он находится в полной безопасности.

После того, как Зайцев узнал, что "друзья-товарищи" выкладывают в интернет сомнительный контент с его участием, он принял решение прервать все контакты с семейством Гарафутдиновых.

Кстати, недавно сообщалось, что издевательства над модельером довели его родных до слез. Близкие утверждали, что никак не могут достучаться до знаменитого родственника.