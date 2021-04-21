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Имя известного кутюрье Вячеслава Зайцева снова замелькало в
прессе на фоне разразившегося вокруг него скандала. Недавно модельер впервые за
долгое время вышел в свет. Зайцев согласился обсудить странную ситуацию с
семейством Гарафутдиновых в эфире телешоу. Там мэтр сообщил, что перестал
общаться с этими людьми.
Общественность давно интересует, что члены этой семьи делали в доме именитого модельера, страдающего болезнью Паркинсона (ему сложно передвигаться и говорить). Пристальное внимание к "друзьям" Вячеслава Михайловича было приковано после того, как они стали выкладывать видео с еле говорящим мэтром в "ТикТок".
Такие действия вызвали серьезный отклик у представителей шоу-бизнеса и простых людей. Многим показалось бестактным выкладывать в интернет ролики с разбитым недугом модельером.
На телепередаче "Пусть говорят" Зайцев заверил общественность, что никто не оказывает на него пагубное влияние и не распоряжается его жизнью на свое усмотрение. Вячеслав Михайлович также заявил, что мошенников в его доме нет, и он находится в полной безопасности.
После того, как Зайцев узнал, что "друзья-товарищи" выкладывают в интернет сомнительный контент с его участием, он принял решение прервать все контакты с семейством Гарафутдиновых.
Кстати, недавно сообщалось, что издевательства над модельером довели его родных до слез. Близкие утверждали, что никак не могут достучаться до знаменитого родственника.
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