Эк-солистка "Серебра" устроила жаркую фотосессию

Ольга Серябкина не упускает случая продемонстрировать поклонникам достоинства своей фигуры. На этот раз певица снялась в сером прозрачном лифчике и такого же цвета штанах, чем привела фанатов в восторг. Образ артистка дополнила распущенными волосами и сдержанным макияжем.

На серии кадров, которые звезда опубликовала в "Инстаграм", она позирует в простой обстановке – около дивана на полу. На снимках Серябкина приняла несколько провокационных поз.

Однако столь чувственные фото, видимо, были лишь способом привлечь внимание интернет-пользователей – под постом знаменитость подняла серьезную тему. Серябкина затронула вопрос заботы человека о себе, от чего зависит качество жизни. По ее словам, работа – один из самых важных факторов в жизни, и очень жаль, когда люди занимаются тем, что им не нравится. Ведь это, добавила певица, чревато эмоциональным выгоранием.

Некоторые поклонники поблагодарили свою любимицу за эти слова. Другие же принялись обсуждать внешний вид звезды. Не всем пришлось по душе отсутствие верхней одежды на артистке. Фанаты же отметили гибкость и упругое тело Ольги.

"Какая красивая", "Самая лучшая", "Фигура огонь", " А чего еще в лифчике? Надо было уже совсем грудь оголить, а то ей там вроде как тесно", "Жаль, что кроме этого в тебе больше ничего нет", – разделились во мнение подписчики Серябкиной.

Ранее Серябкина примерила очень экстравагантный наряд.