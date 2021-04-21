Некоторым показалось, что артистка заметно сдала

Знаменитая певица Надежда Кадышева редко посещает светские мероприятия, поэтому новые фотографии с артисткой вызывают бурное обсуждение в Сети. Однако на этот раз интернет-пользователи больше обеспокоились, чем удовлетворили свое любопытство, рассмотрев, как выглядит 61-летний кумир миллионов.



Эксклюзивными кадрами с исполнительницей хитов "Течет ручей", "Я не колдунья", "Виновата ли я" и других поделился близкий друг артистки, комик Евгений Петросян. Фотографии были сделаны на мероприятии, которое подготовила сама Кадышева. В ее театре "Золотое кольцо" прошла встреча Союза деятелей эстрадного искусства.

На вызвавшем бурные обсуждения снимке Кадышева позирует рядом с Надеждой Бабкиной, Евгением Петросяном и Владимиром Винокуром. Артистка одета в кружевное черное платье свободного кроя. Ворот наряда отделан россыпью переливающихся камней. Певица ярко накрашена, а на голове знаменитости стилисты соорудили пышную прическу.

"Что Кадышева с собой сделала?", "227 лет на троих", "Кадышева не поет после болезни?", "Время не щадит...", "Старенькие все уже стали", "Это Надежда Кадышева? Давно ее не видать было!" "Болезнь вернулась?" - комментируют кадр подписчики Петросяна.

Напомним, в прошлом звезда перенесла рак, также у нее были другие проблемы со здоровьем. Некоторым подписчикам показалось, что не лучший внешний вид Кадышевой может быть связан с рецидивом заболевания.