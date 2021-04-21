"Время не щадит": свежее фото Кадышевой обеспокоило народ

"Время не щадит": свежее фото Кадышевой обеспокоило народ
Надежда Кадышева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Некоторым показалось, что артистка заметно сдала

Знаменитая певица Надежда Кадышева редко посещает светские мероприятия, поэтому новые фотографии с артисткой вызывают бурное обсуждение в Сети. Однако на этот раз интернет-пользователи больше обеспокоились, чем удовлетворили свое любопытство, рассмотрев, как выглядит 61-летний кумир миллионов.

Эксклюзивными кадрами с исполнительницей хитов "Течет ручей", "Я не колдунья", "Виновата ли я" и других поделился близкий друг артистки, комик Евгений Петросян. Фотографии были сделаны на мероприятии, которое подготовила сама Кадышева. В ее театре "Золотое кольцо" прошла встреча Союза деятелей эстрадного искусства.

На вызвавшем бурные обсуждения снимке Кадышева позирует рядом с Надеждой Бабкиной, Евгением Петросяном и Владимиром Винокуром. Артистка одета в кружевное черное платье свободного кроя. Ворот наряда отделан россыпью переливающихся камней. Певица ярко накрашена, а на голове знаменитости стилисты соорудили пышную прическу.

"Что Кадышева с собой сделала?", "227 лет на троих", "Кадышева не поет после болезни?", "Время не щадит...", "Старенькие все уже стали", "Это Надежда Кадышева? Давно ее не видать было!" "Болезнь вернулась?" - комментируют кадр подписчики Петросяна.

Напомним, в прошлом звезда перенесла рак, также у нее были другие проблемы со здоровьем. Некоторым подписчикам показалось, что не лучший внешний вид Кадышевой может быть связан с рецидивом заболевания.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Вокруг России крутятся шакалы: президент анонсировал жесткий ответ на хамство Запада

Организаторы провокаций пожалеют так, как еще никогда не жалели, заявил Путин

Жириновский объяснил Вашингтону слова Путина про жесткий ответ

Лидер либеральных демократов полагает, что глава России должен говорить так, чтобы у западных оппонентов "коленки дрожали"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей