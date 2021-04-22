"Я не ревную": жена высказалась об измене Гальцева

"Я не ревную": жена высказалась об измене Гальцева
Юрий Гальцев. Фото: Natalia Shakhanova/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Актриса считает, что до разрыва брака дело не дойдет

Юрий Гальцев – один из самых известных российских юмористов. Немногие догадываются о том, что с виду скромный артист имеет бурную личную жизнь. У знаменитости есть официальная супруга Ирина Ракшина, а также молодая любовница Мария Насырова. При этом первая спокойно реагирует на новости о любовных похождениях мужа.

В 1968 году Гальцев женился на Ракшиной. Возлюбленные познакомились во время пребывания в стройотряде в Казахстане. Сначала Юрий Николаевич и Ирина Семеновна вместе переехали в общежитие, позже они начали снимать комнату в коммуналке. В одно время оба работали дворниками в Санкт-Петербурге. В 1992 году у супругов родилась дочь Мария.

В 2016 году выяснилось, что, помимо жены, у Гальцева есть молодая любовница – Мария Насырова. Они состояли в тайных отношениях с 2010 года. Тогда начинающая актриса поступила в театральную академию на курс к юмористу. Именно в стенах учреждения между учителем и его ученицей вспыхнули чувства. В 2015 году Насырова родила избраннику сына Глеба. На данный момент пара живет вместе.

По некоторым данным, Юрий Николаевич не планирует разводиться с законной женой. Ракшину, которая прекрасно знает о любовнице мужа, устраивает данная ситуация. Супруги поддерживают теплые отношения, передает "Экспресс Газета".

"Я не ревную. И не боюсь, что у нас закончится, как у Петросяна со Степаненко. Совершенно разные ситуации", – высказалась актриса.

В окружении Гальцева говорят, что он буквально смог выйти сухим из воды. После первого неудачного брака с женщиной по имени Светлана артист сделал соответствующие выводы и понял, как не разбивать сердец избранниц. 

Ранее Гальцев загадочно ответил на слухи о своем участии в шоу "Маска". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость212884
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Вы хоть немного читайте тексты, которые вы публикуете. "В 1968 году Гальцев женился на Ракшиной". Гальцев 1960 года рождения. В восемь лет? Красавец!!!!
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