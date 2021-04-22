Похороны артиста не могут провести из-за проблем с документами

14 апреля пришла трагическая новость – скончался актер Олег Марусев. Как стало известно позже, знаменитость долгое время боролась с онкологией. Последние дни перед кончиной телеведущий провел в хосписе.

В окружении Олега Федоровича рассказали, что он страдал от общего лимфостаза. К сожалению, врачи оказались бессильны – раковые метастазы поразили практически все органы артиста. Оставалось надеяться только на чудо.

"Последние недели оказались совсем тяжелыми – жуткие нечеловеческие боли", – вспомнили близкие Марусева.

В квартиру телеведущего постоянно вызывали скорую. Медики вводили ему морфин, и лишь после этого телеведущему становилось легче. Спустя некоторое время было принято решение перевезти Олега Федоровича в хоспис. Там актер находился под постоянным присмотром врачей.

Марусева приходила навещать его супруга Алла Львовна. Оставаться с ночевкой женщине не разрешали, поэтому она проводила со знаменитым мужем по несколько часов в день, а после уезжала домой, передает "Экспресс Газета".

Сообщается, что избранница бывшего ведущего передачи "Пойми меня" последний раз видела его за день до смерти. На следующие сутки сердце артиста остановилось.

По имеющейся информации, Марусев заранее озвучил родным свою последнюю волю. Актер захотел, чтобы после смерти его тело кремировали. Выяснилось, что несколько лет назад он приобрел два места в колумбарии на Алексеевском кладбище. Однако документы куда-то пропали. Если их не найдут, актера скорее всего похоронят на другом кладбище – Даниловском или Ваганьковском.

Также Олег Федорович настоял, чтобы во время траурной церемонии его гроб был закрытым. Отказалась знаменитость и от поминок с прощанием в родном Театре Луны – Марусев не хотел, чтобы похороны превратили в громкую трагедию. Все эти требования были исполнены.