Наследница легендарной актрисы призналась, что ей очень хорошо с артистом

Внучка Людмилы Гурченко Елена Королева высказалась о связи с Прохором Шаляпиным. Некоторое время они утверждали, что их связывают исключительно дружеские отношения.

Напомним, слухи о романе наследницы звезды кинокартины "Вокзал на двоих" и финалиста проекта "Фабрика звезд-6" стали стремительно распространяться после того, как они начали вместе выходить в свет.

С самого начала Королева заявляла, что общение с Шаляпиным доставляет ей огромное удовольствие. Однако, по ее словам, отношения с Прохором не выходили за рамки дружбы. Сейчас же все намекает на то, что между приятелями завязался роман.

"Мне классно с Прохором, он пока единственный парень в моей жизни, который меня ничем не грузит. Мне с ним просто хорошо!" – отметила Елена.

Женщина добавила, что говорить о чем-то большем пока рано, передает "Комсомольская Правда". При этом внучка Людмилы Марковны уже упорно не отрицает возможной любовной связи между ней и певцом.

"Я с ним и вправду расцвела", – заявила Королева.

Действительно, благотворное влияние Шаляпина на наследницу Гурченко можно заметить без труда. Так, например, на премьеру комедии "Любовь и монстры" она пришла при полном параде – в светлом платье ниже колена, стильном сером пиджаке и с аккуратной диадемой на голове. Но самое главное здесь – это блеск в глазах, передающийся даже через фотографии в соцсетях.

Ранее Королева заявила о пропаже фамильных драгоценностей Гурченко.