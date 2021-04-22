Поэт-песенник рад, что прекратил сотрудничество с музыкантом

В эфире Ютуб-передачи "В гостях у Гордона" Юрий Лоза откровенно рассказал о периоде сотрудничества с Бари Алибасовым. Артист признался в сильной неприязни к композитору.

В 1977 году Лоза вступил в ансамбль "Интеграл", которым руководил как раз Бари Каримович. Спустя некоторое время Юрий Эдуардович написал свою легендарную песню "Плот". Певец представил композицию Алибасову, однако тот раскритиковал ее. Благодаря отказу продюсера хит остался у поэта-песенника, принеся ему всенародную любовь.

"Мне повезло, что Алибасов тупой в музыке и ничего в ней не понимает. Если бы понимал, то песню "Плот", которая была ему предложена в 1982 году, не отверг", – отметил Лоза.

Исполнитель заявил, что композитор часто нелестно отзывался о нем. Юрий Эдуардович старается не отвечать на выпады в свою сторону, ведь, по его словам, "спорить с дураком бесполезно".

Певец добавил – Бари Каримович имеет репутацию человека со сложным характером. Сам создатель группы "На-на" не раз хвастался, что он поставил на ноги многих представителей российского шоу-бизнеса. Однако поэт-песенник так не считает.

Лоза акцентировал внимание на том, что все артисты, которые состояли в ансамбле "Интеграл", были рады закончить сотрудничество с Алибасовым. Якобы они считали музыканта настоящим "упырем".

Ранее появилась информация о том, что супруга Бари Каримовича Лидия Федосеева-Шукшина потребует с пасынка миллион рублей за оскорбления ее чести и достоинства.