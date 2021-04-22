Наследница актрисы не верит, что мать скончалась из-за проблем с сердцем

Дочь Ирины Цывиной Зиновия Пусеп написала открытое письмо руководителю Следственного Комитета России Александру Бастрыкину. Ее требованием стало проведение эксгумации тела покойной актрисы.

Напомним, Цывиной не стало 18 апреля 2019 года. Артистка скончалась в возрасте 55 лет. Ее наследница до сих пор не может смириться с тяжелой утратой.

В соответствии с имеющейся версией, причиной смерти Ирины Константиновны стали проблемы с сердцем. Однако Пусеп считает – это неправда. По мнению девушки, ее звездную мать могли убить.

Зиновия отметила, что Ирина Константиновна ушла из жизни при достаточно странных обстоятельствах, передает "Собеседник".

"После двух лет обсуждения этой темы на телевидении у меня нет никаких ответов о ходе расследования от Следственного Комитета", – заявила она.

По словам Зиновии, о смерти родительницы она узнала в ночь на 18 апреля. Пусеп позвонил родной брат Евгений. Он сообщил, что нашел мать лежащей в луже крови на кухне. Также молодой человек добавил, что лично вызвал скорую.

Однако спустя некоторое время Евгений поменял свои показания. Он начал утверждать, будто врачей вызвал его приятель. Подругам матери из Москвы парень рассказал, что нашел ее тело в ванной. Другим же он говорил – мертвая актриса лежала на кровати.

Вскоре после кончины матери наследник начал появляться в студии различных телешоу. Зиновия отметила, что брат вел себя очень спокойно – так, как будто ничего не произошло.

"И только когда звучит прямой вопрос "Как на самом деле умерла мама?", Женя нервничает, кричит, буквально впадает в истерику. Каждый раз уходит от ответа!" – добавила дочь кинозвезды.

Ранее стало известно о намерении сына актрисы подать в суд на ее любовника.