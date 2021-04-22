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Популярная российская киноактриса Мария Порошина была обладательницей прекрасных локонов. Однако совсем недавно знаменитость решила отказаться от своей прически. Позднее стало известно, что иного выбора у нее просто не было.
Из-за многочисленных съемок и плотного рабочего графика звезда либо носила парики, либо постоянно красила волосы. В итоге корни совсем ослабели.
"Расставаться с длинными волосами сложно для любой, если это не связано с переменами в жизни. Кажется, изменишь прическу – и все изменится. Но все возвращается на круги своя. А волосы просто отпали", – призналась артистка.
Во время съемок на одном кинопроекте Марию решили превратить в блондинку с волосами платинового оттенка. Однако к тому моменту ее волосы были повреждены из-за окрашиваний и завивок. В итоге корни не смогли выдержать нагрузки – волосы начали выпадать, пишет 7дней.ru
"Их вылечил замечательный трихолог из Петербурга, где у меня проходили съемки. И они вновь ожили", – призналась звезда.
Звезда не может нарадоваться: локоны вновь стали мягкими и густыми. А прическа является данностью, которую нужно просто принять, считает актриса.
На радикальные изменения Порошина решилась еще в конце прошлого года. Тогда звезда опубликовала в своем "Инстаграм" фото с короткой прической. Актриса шокировала своих верных поклонников, устроив им столь необычный подарок к Новому году – фанаты не ожидали, что привычная им блондинка с длинными волосами откажется от своих роскошных локонов. С тех пор российская звезда появляется на светских мероприятиях с короткой стрижкой.
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