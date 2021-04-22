Звезда назвала причину, по которой рассталась со своей роскошной прической

Популярная российская киноактриса Мария Порошина была обладательницей прекрасных локонов. Однако совсем недавно знаменитость решила отказаться от своей прически. Позднее стало известно, что иного выбора у нее просто не было.

Из-за многочисленных съемок и плотного рабочего графика звезда либо носила парики, либо постоянно красила волосы. В итоге корни совсем ослабели.

"Расставаться с длинными волосами сложно для любой, если это не связано с переменами в жизни. Кажется, изменишь прическу – и все изменится. Но все возвращается на круги своя. А волосы просто отпали", – призналась артистка.

Во время съемок на одном кинопроекте Марию решили превратить в блондинку с волосами платинового оттенка. Однако к тому моменту ее волосы были повреждены из-за окрашиваний и завивок. В итоге корни не смогли выдержать нагрузки – волосы начали выпадать, пишет 7дней.ru

"Их вылечил замечательный трихолог из Петербурга, где у меня проходили съемки. И они вновь ожили", – призналась звезда.

Звезда не может нарадоваться: локоны вновь стали мягкими и густыми. А прическа является данностью, которую нужно просто принять, считает актриса.

На радикальные изменения Порошина решилась еще в конце прошлого года. Тогда звезда опубликовала в своем "Инстаграм" фото с короткой прической. Актриса шокировала своих верных поклонников, устроив им столь необычный подарок к Новому году – фанаты не ожидали, что привычная им блондинка с длинными волосами откажется от своих роскошных локонов. С тех пор российская звезда появляется на светских мероприятиях с короткой стрижкой.