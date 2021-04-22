"Были слезы, истерика": Лорак упала в погребальную яму на похоронах брата

"Были слезы, истерика": Лорак упала в погребальную яму на похоронах брата
Ани Лорак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Певица тяжело пережила потерю родственника

Ани Лорак стала новой героиней передачи "Судьба человека". В эфире шоу знаменитость рассказала об одном из самых страшных воспоминаний ее жизни – похоронах родного брата Сергея, убитого в Афганистане.

Лорак в нем не чаяла души. По словам певицы, у них была очень сильная связь. Однажды во двор родительского дома пришел какой-то мужчина. Именно он сообщил трагическую новость – Сергея уже нет в живых. Каролина не могла поверить в услышанное. Даже сейчас исполнительница хита "Разве ты любил" со слезами на глазах говорит о потере.

"Я просто кричала. Были слезы, истерика", – призналась артистка.

Спустя некоторое время привезли гроб с телом Сергея. Крышка погребального ящика была закрыта. Как только его начали погружать в землю, Лорак вырвалась и побежала к гробу.

В итоге певица упала в яму, в которую собирались положить тело ее брата. У знаменитости была настолько сильная истерика, что она не отдавала отчета своим действиям.

После того, как Ани вытащили из углубления в земле, ей сделали укол успокоительного, передает РИА ФАН.

Звезда заявила, что она бережно хранит воспоминания о покойном родственнике. Каждый раз перед большими концертами артистка молится, мысленно обращаясь к Сергею. Лорак добавила – брат стал ее ангелом хранителем.

"Я проживу одну жизнь за двоих. Не сдамся. Я буду самой лучшей певицей и артисткой ради него", – провозгласила исполнительница.

Ранее Лорак показала шикарную фигуру и восхитила народ.

Анастасия ГОРЮНОВА

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