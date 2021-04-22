Актриса сопроводила запись философским утверждением

С недавнего времени "Инстаграм" Марии Горбань наполняет "беременный" контент. О том, что актриса ждет второго ребенка, стало известно неделю назад. Звезда сериала "Кухня" поделилась смелым видео, на котором она позирует топлес.

Запись была сделана во время свежей фотосессии Горбань. Мария ограничилась широкими "рваными" джинсами с низкой посадкой. От бюстгальтера и кофт знаменитость решила отказаться.

Прикрыв грудь руками, актриса начала двигаться под чувственную музыку. Для удобства она расстегнула верхнюю пуговицу на своих штанах.

"Главная составляющая внутренней и внешней красоты – это любовь..." – написала Горбань.

Подписчики с восторгом отметили, что беременность Марии к лицу.

"Да как же красиво. Тебе нужно постоянно быть беременной", "Красавица) Еще в таком положении изумительно выглядеть – это великий труд", "На это можно смотреть вечно", "Женщина как никогда красива, когда носит ЖИЗНЬ под сердцем", – отметили комментаторы.

Но не все оценили раскрепощенность артистки. Некоторые посоветовали знаменитости меньше демонстрировать прелести своего тела, особенно будучи в интересном положении.

Напомним, отцом будущего ребенка Марии является Кирилл Зоткин. Возлюбленные сыграли свадьбу в начале 2021 года. Также у Горбань есть дочь Стефания от предыдущих отношений.

Ранее артистка опубликовала трогательное фото, на котором изображена прильнувшая к ее округлившемуся животу наследница.