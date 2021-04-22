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Надежда Бабкина высказалась о ситуации, которая сложилась вокруг Дома моды Вячеслава Зайцева. Ходят слухи, что после того, как модельер отошел от дел из-за болезни, его детище "обросло" огромными долгами.
Бабкина отметила, что раньше представители отечественного шоу-бизнеса с удовольствием носили одежду Зайцева. Звезды буквально выстраивались в очередь, чтобы заполучить модный наряд.
Но когда новое руководство Дома моды столкнулось с серьезными финансовыми проблемами, никто не протянул руки помощи.
"Сегодня, когда его Дом моды переживает нелегкие времена, что-то не видно очереди из желающих помочь. Не умеют у нас в отечестве ценить своих героев", – заявила Надежда Георгиевна.
Артистка добавила – Вячеслав Михайлович всегда проявлял себя как настоящий патриот. Несмотря на то, что Зайцев был простым парнем из Иваново, ему удалось внести свое имя в историю отечественной моды. Кутюрье показал всему миру, что из себя представляет русский стиль.
Певица призналась, что она особенно ценит в модельере умение уважать традиции своей страны, передает издание "7 дней".
"У нас одинаковые взгляды. Мы продолжаем общаться, постоянно на связи", – высказалась знаменитость.
Ранее появилась информация, что Вячеслав Михайлович порвал с подозрительным семейством Гарафутдиновых. Напомним, эти люди выкладывали ролики в "ТикТок" с участием страдающего от болезни Паркинсона кутюрье. После этого разразился громкий скандал – многие посчитали, что Зайцев попал под влияние мошенников. В итоге звезда прекратила общение с бестактными знакомыми.
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